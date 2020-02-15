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Гибель Коби Брайанта

Брайант вошел в список финалистов на введение в Зал славы баскетбола

Имена новых членов Зала славы будут озвучены 4 апреля
Коби Брайант Richard Shotwell/Invision/AP
Описание
Коби Брайант
© Richard Shotwell/Invision/AP

ТАСС, 15 февраля. Бывший баскетболист "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант, погибший в авиакатастрофе, включен в список финалистов на введение в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

26 января частный вертолет с 41-летним Брайантом на борту разбился недалеко от Лос-Анджелеса. Погибли пилот и все восемь пассажиров, в числе которых была 13-летняя дочь Брайанта Джианна.

Вместе с Брайантом в этот список вошли чемпионы Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Тим Данкан и Кевин Гарнетт, чемпионка женской НБА Тамика Кэтчингс, которая с 2005 по 2006 год выступала за российский клуб "Спартак-Видное", а также тренеры Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон и Руди Томьянович. Новых членов Зала славы выберут 4 апреля, для включения необходимо набрать 18 из 24 голосов членов комитета. Официальная церемония пройдет с 28 по 30 августа.

Брайант пять раз становился чемпионом НБА в составе "Лос-Анджелес Лейкерс", в 2008 году был признан самым ценным игроком НБА, в 2009 и 2010 годах - самым ценным игроком финала НБА, в составе сборной США Брайант дважды выигрывал Олимпийские игры (2008, 2012). Он занимает четвертое место в списке самых результативных игроков в истории НБА (33643 очка), 18 раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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Гибель Коби Брайанта
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