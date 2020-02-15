Российский борец Шираев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 65 кг

ТАСС, 15 февраля. Российский борец вольного стиля Курбан Шираев стал победителем чемпионата Европы в весовой категории до 65 кг. Соревнования проходят в Риме.

Российский борец Тускаев выиграл чемпионат Европы в весовой категории до 57 кг

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В финальном поединке 20-летний Шираев оказался сильнее 29-летнего Нюргуна Скрябина из Белоруссии (5:0). Бронзовые медали завоевали Эрик Арушанян из Украины и представитель Азербайджана Али Рахимзаде.

Шираев является серебряным призером чемпионата мира среди юниоров 2019 года, а также обладателем бронзовой награды Межконтинентального кубка (2018).

Скрябин с 2013 по 2017 год выступал за сборную России, он становился бронзовым призером чемпионата России в 2016 году. С 2017 года он начал выступать за национальную команду Белоруссии.

Чемпионат Европы завершится 16 февраля.