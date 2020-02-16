Японки Аояма и Сабихара выиграли турнир WTA в Санкт-Петербурге в парном разряде

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Японки Сюко Аояма и Эна Сибахара обыграли американку Кэйтлин Кристиан и Алексу Гуарачи из Чили в финале парного разряда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Матч завершился со счетом 4:6, 6:0, 10:3 в пользу японского дуэта, который был посеян под первым номером. Кристиан и Гуарачи имели третий номер посева.

32-летняя Аояма в 12-й раз стала победительницей турнира WTA в парном разряде, 22-летняя Сибахара выиграла третий титул на турнирах WTA. Лучшим результатом в паре на турнирах Большого шлема Аоямы является выход в полуфинал Уимблдона в 2013 году. Для Сибахары лучшим достижением в паре на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2020 года.

В воскресенье пройдет финал в одиночном разряде, в котором встретятся нидерландка Кики Бертенс и Елена Рыбакина из Казахстана.