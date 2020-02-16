Чемпион мира Репилов признался, что раздосадован сходом с дистанции главного соперника

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Российский саночник Роман Репилов очень рад своему успеху в воскресной гонке чемпионата мира в Сочи, но испытывает небольшое чувство досады от того, что его главный соперник австриец Давид Гляйшер сошел с дистанции. Об этом Репилов сообщил журналистам.

Репилов по сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,099 секунды. Второе место занял австриец Йонас Мюллер (1.43,131), третьим стал его соотечественник Вольфганг Киндль (1.43,301). Австрийский саночник Давид Гляйршер, лидировавший после первой попытки, во время второго заезда перевернулся и не смог финишировать.

"Прошло уже минут десять после финиша, я уже осознаю, что опять стал чемпионом мира. Понимаю, что это круто. Но гораздо круче было бы, если бы Давид доехал до финиша. Приятнее выигрывать золото в прямой борьбе, но получилось так, что он перевернулся", - сказал Репилов.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье командной гонкой.