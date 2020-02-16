Гарт расстроена тем, что боровшийся с Репиловым за золото ЧМ Гляйршер перевернулся

Репилов по сумме двух попыток показал результат 1 минута 43,099 секунды. Второе место занял австриец Йонас Мюллер (1.43,131), третьим стал его соотечественник Вольфганг Киндль (1.43,301). Австрийский саночник Давид Гляйршер, лидировавший после первой попытки, во время второго заезда перевернулся и не смог финишировать.

СОЧИ, 16 февраля. /ТАСС/. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт очень рада очередной победе на чемпионате мира в Сочи Романа Репилова, но расстроена тем, что австриец Давид Гляйршер, лидировавший после первого заезда, перевернулся во время прохождения дистанции. Об этом Гарт сообщила журналистам.

"Победный праздник для наших болельщиков продолжается, это что-то, конечно. У нас пятая золотая медаль, это просто фантастика. Что касается второй победы Романа Репилова, то я бы еще больше радовалась, если бы Давид доехал. Я понимаю, что когда человек борется за золото, а с ним случается такая история, то это очень неприятно", - призналась Гарт.

"Можно ли когда-либо повторить такой результат? Сложный вопрос, но теперь нашим саночникам будет к чему стремиться. Если же говорить про сегодняшний день, то сборная России выступила здесь даже не на сто процентов, а гораздо больше. Считаю, что успешные выступления здесь являются результатом долгой работы на тренировках", - заключила глава ФССР.

Чемпионат мира по санному спорту в Сочи завершится в воскресенье командной гонкой.