{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
St. Petersburg Ladies Trophy

Теннисистка Бертенс во второй раз подряд выиграла турнир в Санкт-Петербурге

В финале она победила Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 6:1, 6:3
Кики Бертенс Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Кики Бертенс
© Александр Демьянчук/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 февраля. /ТАСС/. Нидерландка Кики Бертенс победила Елену Рыбакину из Казахстана в финале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) St. Petersburg Ladies Trophy.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу 28-летней Бертенс. Теннисистка из Нидерландов, которая была посеяна на турнире под вторым номером, в рейтинге WTA находится на восьмом месте. На ее счету девять побед на турнирах ассоциации, ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции в 2016 году. В прошлом году Бертенс стала победительницей турнира, обыграв в финале хорватку Донну Векич.

20-летняя Рыбакина была посеяна на турнире под восьмым номером. Казахстанская теннисистка занимает 25-е место в рейтинге WTA.

St. Petersburg Ladies Trophy проходил в пятый раз, соревнования проводились на "Сибур-Арене" на покрытии "хард". Турнир относится к категории WTA Premier, в прошлом году St. Petersburg Ladies Trophy был признан лучшим турниром серии Premier по мнению игроков. Призовой фонд составил $783 тыс.

Теги
St. Petersburg Ladies Trophy
Реклама на ТАСС
Чемпионат мира по биатлону
Драчев призвал Логинова не обращать внимания на критиков после завоевания второй медали ЧМ
После субботней гонки ведущие биатлонисты Норвегии и Швеции критично высказались на тему победы россиянина, припомнив ему дисквалификацию за применение ЭПО
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС