Футболист "Сельты" Смолов забил первый гол в чемпионате Испании в матче против "Реала"

ТАСС, 16 февраля. Нападающий сборной России Федор Смолов, выступающий за "Сельту", забил первый гол в чемпионате Испании по футболу в гостевом матче 24-го тура против мадридского "Реала".

Смолов забил гол на седьмой минуте игры. Счет в матче - 1:0 в пользу гостей.

"Сельта" арендовала Смолова у московского "Локомотива" до конца сезона-2019/20 30 января, на следующий день футболист прошел медосмотр и подписал контракт. Также он выступал за московское "Динамо" (2006-2015), нидерландский "Фейенорд" (2010-2011, аренда), махачкалинский "Анжи" (2012-2014), екатеринбургский "Урал" (2014-2015) и "Краснодар" (2015-2018). В составе краснодарцев Смолов два раза подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата России, а также два раза признавался лучшим футболистом сезона по версии Российского футбольного союза (2016, 2018), вместе с "Локомотивом" Смолов выиграл Кубок и Суперкубок России.