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Футбол в Испании

Месси и Хэмилтон получили премию "Лауреус" как лучшие спортсмены года

Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз
Лионель Месси EPA-EFE/Yoan Valat
Описание
Лионель Месси
© EPA-EFE/Yoan Valat

ТАСС, 17 февраля. Аргентинский футболист Лионель Месси и британский автогонщик "Формулы-1" Льюис Хэмилтон разделили премию лучшему спортсмену 2019 года по версии Laureus World Sports Academy (Мировая академия спорта "Лауреус"). Церемония вручения премии состоялась в понедельник в Берлине.

Месси в сезоне-2018/19 в составе "Барселоны" выиграл чемпионат Испании, став лучшим бомбардиром турнира (36 голов) и Лиги чемпионов (12). В общей сложности на клубном уровне в том сезоне он забил 51 мяч, выиграв "Золотую бутсу". Вместе со сборной Аргентины 32-летний нападающий занял третье место на Кубке Америки, забив один мяч. Он в 2019 году стал обладателем премии "Золотой мяч".

Хэмилтон в прошедшем сезоне чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" стал победителем в шестой раз в карьере и пятый подряд.

Лучшей спортсменкой года признана американская гимнастка Симона Байлз, которая на чемпионате мира завоевала пять золотых медалей.

Премия "Лауреус" была учреждена в 1999 году международными фондами при участии нескольких генеральных партнеров - известных в мире бизнеса компаний. На первом этапе кандидатов выбирает спортивная пресса, затем проходит голосование среди 50 членов академии, которыми являются знаменитые в прошлом спортсмены. Из российских спортсменов "Лауреус" в главных номинациях выигрывала прыгунья с шестом Елена Исинбаева - в 2007 и 2009 годах. Премию в категории "Прорыв года" получил теннисист Марат Сафин в 2001 году.

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