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Летние олимпийские виды спорта

Китайские рапиристки трижды пройдут санитарную проверку перед этапом Кубка мира в Казани

Турнир пройдет с 21 по 23 февраля

КАЗАНЬ, 18 февраля. /ТАСС/. Шесть спортсменок из Китая трижды пройдут мероприятия санитарно-карантинного контроля перед тем, как принять участие в этапе Кубка мира по фехтованию на рапирах, который пройдет в Казани с 21 по 23 февраля. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Минспорта Татарстана.

"В соревнованиях ожидается участие шести спортсменок из Китая. На пути в Казань они трижды пройдут мероприятия санитарно-карантинного контроля: в Париже, Москве и Казани. В частности, в каждом аэропорту прибытия будет осуществлена дистанционная термометрия, осмотр врача и лабораторное исследование на наличие коронавируса нового типа", - сказал собеседник агентства.

В ведомстве отметили, что организаторы соревнований в лице Министерства спорта Татарстана не имеют оснований и полномочий ограничивать участие спортсменов сборной Китая в турнире. Решение по допущению или недопущению спортсменов к соревнованиям принимает Международная федерация фехтования или уполномоченный ею орган на территории Российской Федерации (Федерация фехтования России). Перечень необходимых мероприятий и рекомендаций по профилактике коронавируса определяет санитарно-эпидимиологическая комиссия Татарстана. Республика со своей стороны обеспечит все необходимые меры по профилактике распространения заболевания.

"В соответствии с решением санитарно-эпидимиологической комиссии Республики Татарстан по прибытии спортсменов в Казань по месту размещения и на объекте соревнований будет организовано непрерывное медицинское наблюдение и термометрия. При появлении симптомов ОРВИ будет осуществлена немедленная госпитализация в инфекционную больницу. В штабе по профилактике коронавируса ситуация держится под контролем. Просим не провоцировать необоснованные панические настроения", - добавил собеседник агентства.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По последним данным, число жертв вируса в Китае приближается к 1,9 тыс., выздоровели 12,5 тыс., инфицированы 72,4 тыс. человек.

Теги
КитайТатарстанЛетние олимпийские виды спорта
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