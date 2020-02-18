Евгений Устюгов: никогда не встречался с Родченковым

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский биатлонист Евгений Устюгов никогда не встречался с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории и информатором Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорием Родченковым. Об этом Устюгов сообщил в интервью ТАСС.

34-летний Устюгов решением IBU от 13 февраля был признан виновным в употреблении запрещенного вещества оксандролона. Результаты спортсмена с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 аннулированы, на этот период приходится его победа на Олимпиаде в Сочи в составе российской эстафетной четверки. У спортсмена есть 21 день на то, чтобы обратиться в Спортивный арбитражный суд (CAS) с апелляцией. Если CAS не примет сторону Устюгова, то он лишится золотой медали Олимпиады в Сочи вместе с партнерами по команде Антоном Шипулиным, Дмитрием Малышко и Алексеем Волковым, а сборная России потеряет победу в неофициальном командном зачете Игр.

"Когда и все, из прессы, - сказал Устюгов в ответ на вопрос о том, в какой момент узнал о Родченкове. - Никогда его не видел лично".