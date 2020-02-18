Борец Гусбанов, попавший в аварию в Таиланде, будет транспортирован в Москву

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Российский борец Арсен Гусбанов, попавший в аварию в Таиланде, в ближайшее время будет транспортирован в Москву. Об этом ТАСС сообщил боец смешанного стиля Рустам Керимов.

Ранее стало известно о том, что 26-летний Гусбанов попал в аварию на сборах в Таиланде и получил тяжелые травмы, в частности, поврежден спинной мозг. Он был экстренно прооперирован.

"Мы собрали более 2 млн рублей для Арсена. Также расходы на себя взял Рамзан Кадыров. Арсен в ближайшее время будет транспортирован в Москву", - сказал Керимов.

Борец вольного стиля Гусбанов неоднократно участвовал в чемпионатах России в весовой категории 70 кг, а также является победителем международных турниров.