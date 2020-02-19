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Лига чемпионов

Клопп: футболисты "Ливерпуля" понимали, что "Атлетико" устроит даже нулевая ничья

Английский клуб в матче Лиги чемпионов уступил на выезде испанской команде со счетом 0:1
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп EPA-EFE/JUANJO MARTIN
Описание
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп
© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

ТАСС, 19 февраля. Игроки английского футбольного клуба "Ливерпуль" знали, что в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против испанского "Атлетико" соперника устроит даже безголевая ничья. Такое мнение высказал главный тренер британской команды Юрген Клопп.

В ночь на среду "Ливерпуль" в гостях проиграл "Атлетико" со счетом 0:1. Единственный мяч на четвертой минуте забил полузащитник хозяев Сауль.

"Когда проигрываешь с минимальным счетом такой команде, как "Атлетико", приходится сложно. Соперник сразу же начинает играть на удержание. Мои футболисты понимали, что даже нулевая ничья устроила бы "Атлетико" сегодня. Мы принимаем это поражение и ждем ответного матча.

Вторая игра между командами пройдет 11 марта в Англии.

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