Гарт заявила, что победа саночницы Катниковой на ЧМ стала для нее приятным открытием

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Две золотые медали российской саночницы Екатерины Катниковой на чемпионате мира в Сочи стали приятным открытием для президента Федерации санного спорта России Наталии Гарт. Об этом Гарт сообщила на пресс-конференции в среду.

Турнир в Сочи завершился 16 февраля. Сборная России победила в общекомандном зачете турнира, завоевав восемь наград - пять золотых, две серебряные и бронзовую. 25-летняя Катникова стала победительницей личной классической и спринтерской гонок. До этого турнира спортсменка не занимала призовых мест на этапах Кубка мира и других крупных турнирах.

"Победа Катниковой была для нас приятным и неожиданным открытием, - сказала Гарт. - Мы считали, что медали будут у Татьяны Ивановой, Виктории Демченко, и очень приятно осознавать, что вся женская сборная способна завоевывать медали, это очень важно для нас. Считаю, это большой успех".

"В общем зачете Кубка мира Катникова идет на пятом месте, - добавила Гарт. - Считаю, это очень хороший результат для этой молодой спортсменки. Это говорит о том, что успех в Сочи не был случайным".