Тренер сборной России: сильнейшие спортсмены приедут на ЧЕ по натурбану в Москве

МОСКВА, 19 февраля. /ТАСС/. Чемпионат Европы по натурбану в Москве соберет сильнейших спортсменов континента. Об этом на пресс-конференции сообщил старший тренер сборной России по натурбану Андрей Кныр.

Чемпионат Европы по натурбану пройдет в Москве на Воробьевых горах с 22 по 23 февраля.

"Все сильнейшие спортсмены приедут, - сказал Кныр. - Я посмотрел вчера заявочный лист - лучшие спортсмены тут будут, и это правильно, так интереснее. Никто не проигнорировал приглашение на турнир, все надеются, что мы сможем его провести".

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт добавила, что участниками турнира станут спортсмены из 11 стран.

Натурбан (скоростной спуск на санях по естественной трассе) не является олимпийской дисциплиной. В январе 2019 года в Москве проходил этап Кубка мира по этому виду спорта.