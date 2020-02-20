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Распространение коронавируса нового типа

Оргкомитет "Токио-2020" не рассматривает возможность переноса Игр из-за коронавируса

Как сообщили ТАСС в оргкомитете Олимпиады, для решения проблемы создана специальная целевая группа
Токио AP Photo/Jae C. Hong
Описание
Токио
© AP Photo/Jae C. Hong

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Организационный комитет Олимпийских игр в Токио не рассматривает вариант переноса соревнований из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе оргкомитета.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили ТАСС о контрмерах по борьбе с коронавирусом.

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"Мы никогда не обсуждали отмену Игр, - говорится в заявлении. - "Токио-2020" продолжит сотрудничество с МОК и соответствующими организациями и рассмотрит любые контрмеры, которые могут потребоваться. Контрмеры против инфекционных заболеваний составляют важную часть наших планов по проведению безопасных и надежных Игр. Для решения новой проблемы с коронавирусом правительство Японии создало штаб-квартиру по реагированию на новые коронавирусы во главе с премьер-министром и намерено уделять полное внимание воздействию вируса и тщательно реагировать на него".

"Правительство Токио создало внутреннюю целевую группу. Также целевая группа по новым мерам борьбы с коронавирусом была создана в оргкомитете "Токио-2020", под руководством главы оргкомитета Тосиро Муто. "Токио-2020" продолжит сотрудничество со всеми соответствующими организациями, которые тщательно следят за любыми случаями инфекционных заболеваний, и мы рассмотрим любые контрмеры, которые могут потребоваться, со всеми соответствующими организациями", - говорится в тексте заявления.

Вспышка нового коронавируса (2019-nCoV) была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах, включая Россию. По данным на утро четверга, количество летальных исходов в Китае составило 2118 человек, выздоровели более 16,1 тыс., число заразившихся за все время распространения вируса превысило 74,5 тыс.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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Распространение коронавируса нового типа
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