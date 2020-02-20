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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов выиграл масс-старт и возглавил общий зачет многодневки "Ски Тур"

Спортсмен опередил ближайших преследователей более чем на 50 секунд на дистанции 34 км
Александр Большунов EPA-EFE/Henrik Montgomery
Описание
Александр Большунов
© EPA-EFE/Henrik Montgomery

ТАСС, 20 февраля. Российский лыжник Александр Большунов занял первое место в масс-старте, который прошел в норвежском Мерокере в рамках многодневной гонки "Ски Тур".

Российский лыжник преодолел 34 км за 1 час 19 минут 34,9 секунды. Второе место занял норвежец Йоханнес Клебо (+51,7), третьим стал его соотечественник Эмиль Иверсен (+51,8).

Россиянин Андрей Мельниченко стал 10-м (+57,6), Евгений Белов - 13-м (+1.33,8), Иван Якимушкин - 15-м (+1.44,4), Денис Спицов - 17-м (1.47,6), Артем Мальцев - 27-м (+3.23,8), Андрей Ларков - 36-м (+3.45,7), Глеб Ретивых - 60-м (+6.17,3).

Благодаря победе Большунов возглавил общий зачет "Ски Тура". Дистанция гонки была сокращена с 38 км до 34 км из-за неблагоприятных погодных условий. Во время гонки Большунов сломал лыжную палку, Спицов отдал ему свою палку.

В субботу пройдут спринтерские гонки у мужчин и женщин. Лыжная многодневка завершится 23 февраля гонками преследования у мужчин и женщин.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
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