Зинэтула Билялетдинов пока не думает о возвращении в хоккей в качестве тренера

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" и сборной России Зинэтула Билялетдинов не думает сейчас о продолжении карьеры и старается получать удовольствие от просмотра хоккея. Об этом он рассказал журналистам.

Билялетдинов ушел из "Ак Барса" в прошлом году. Под его руководством команда стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

"Я пока наслаждаюсь тем, что есть сейчас. Работа отбирает достаточно много сил, сейчас у меня их достаточно, это хорошее время, чтобы отдохнуть, полюбоваться самой атмосферой хоккея. Я уже стараюсь смотреть, отталкиваюсь от того, чтобы не оценивать хоккей, а получать от него удовольствие", - сказал Билялетдинов.