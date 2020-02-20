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КХЛ

Зинэтула Билялетдинов пока не думает о возвращении в хоккей в качестве тренера

Бывший главный тренер "Ак Барса" и сборной России заявил, что на данном этапе старается получать удовольствие от хоккея, не оценивая его
Зинэтула Билялетдинов Егор Алеев/ТАСС
Описание
Зинэтула Билялетдинов
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер казанского хоккейного клуба "Ак Барс" и сборной России Зинэтула Билялетдинов не думает сейчас о продолжении карьеры и старается получать удовольствие от просмотра хоккея. Об этом он рассказал журналистам.

Билялетдинов ушел из "Ак Барса" в прошлом году. Под его руководством команда стала трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

"Я пока наслаждаюсь тем, что есть сейчас. Работа отбирает достаточно много сил, сейчас у меня их достаточно, это хорошее время, чтобы отдохнуть, полюбоваться самой атмосферой хоккея. Я уже стараюсь смотреть, отталкиваюсь от того, чтобы не оценивать хоккей, а получать от него удовольствие", - сказал Билялетдинов.

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