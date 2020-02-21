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Чемпионат Европы по натурбану

Чемпионат Европы по натурбану стартует в Москве в пятницу

Соревнования завершатся 22 февраля

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Европейское первенство по натурбану начнется в пятницу в Москве. Соревнования пройдут на Воробьевых горах, вход для зрителей будет бесплатным.

Планировалось, что турнир состоится в Москве с 22 по 23 февраля, но свои коррективы внесла погода. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт в беседе с ТАСС отметила, что именно теплая погода вызывает у нее опасения, но по организационным моментам столица полностью готова к проведению соревнований. Для обеспечения необходимого количества снега на Воробьевых горах использовали специальные пушки, однако для хорошего состояния трассы необходима минусовая температура. По этой причине было принято решение о корректировке расписания турнира и переносе его старта на пятницу.

В первый день соревноваться будут мужчины и женщины на санях-одиночках. В субботу у мужчин пройдут заезды экипажей-двоек и командные соревнования.

Российскую команду на турнире в соревнованиях двоек представят Павел Поршнев / Иван Лазарев, Александр Егоров / Петр Попов, Станислав Ковшик / Илья Тарасов и Алексей Мартьянов / Иван Родин. В женских состязаниях выступят Екатерина Лаврентьева, Любовь Ольховая, Александра Суворова, Виктория Кожакина и Екатерина Гук, в мужских - Григорий Букин, Александр Егоров, Александр Зырянов, Станислав Ковшик, Юрий Талых и Алексей Мартьянов. Старший тренер сборной России Андрей Кныр уверен, что его подопечные способны побороться за медали во всех видах соревнований. Соперниками россиян станут около 60 спортсменов из 14 стран.

В прошлом году в Москве прошел этап Кубка мира по натурбану, тогда сборная России стала второй, завоевав шесть наград - одну золотую, четыре серебряные и одну бронзовую. Первое место заняли итальянские саночники, выигравшие четыре золотые, две серебряные и две бронзовые медали, третьими стали австрийцы (1-0-3). Единственное золото в актив сборной России записал экипаж саней-двоек Станислав Ковшик / Илья Тарасов, они же завоевали бронзу. По две серебряные награды в активе четырехкратной чемпионки мира Екатерины Лаврентьевой и экипажа саней-двоек Александр Егоров / Петр Попов.

Чемпионат Европы по натурбану завершится 22 февраля.

Теги
Чемпионат Европы по натурбану в Москве
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