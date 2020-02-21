Футболист дортмундской "Боруссии" Холанд признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Во вторник в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Боруссия" на домашней арене победила французский ПСЖ со счетом 2:1. Оба мяча забил 19-летний норвежец.

ТАСС, 21 февраля. Нападающий немецкого футбольного клуба "Боруссия" (Дортмунд) Эрлинг Холанд стал лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Холанд стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который играл и забивал за две разные команды в одном розыгрыше турнира (в конце декабря Холанд перешел в "Боруссию" из австрийского "Зальцбурга"). Норвежец в составе немецкой команды забивал во всех турнирах, в которых участвовал (Лига чемпионов, чемпионат Германии и кубок страны) - 11 голов за 7 матчей.

Норвежец делит первое место с нападающим "Баварии" (Мюнхен, Германия) Робертом Левандовски в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов текущего сезона, на счету обоих футболистов по 10 голов.

Ответный матч между "Боруссией" и ПСЖ пройдет в Париже 11 марта.