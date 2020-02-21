Федерация хоккея Москвы работает в штатном режиме, несмотря на задержание ее президента

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея Москвы (ФХМ) продолжает работу в обычном режиме, несмотря на задержание ее президента Сергея Менделеева. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерации.

Менделеев, обвиняемый в преднамеренном банкротстве Инвестбанка с суммой ущерба порядка трех миллиардов рублей, был задержан в пятницу.

"Пока без комментариев. ФХМ работает в штатном режиме", - сообщили в пресс-службе.

Менделеев возглавляет Федерацию хоккея Москвы с августа 2011 года. С 2009 по 2011 год он был председателем правления московского хоккейного клуба "Спартак", после этого он входил в совет директоров клуба.

Арбитражный суд Москвы в июле прошлого года удовлетворил заявление конкурсного управляющего АО "Инвестбанк" и возложил субсидиарную ответственность на 19 человек из руководства банка, в том числе на Менделеева, за действия или бездействие, нанесшие ущерб коммерческой организации.

Акционерный коммерческий банк "Инвестбанк" - российский коммерческий банк, прекративший деятельность 13 декабря 2013 года в связи с отзывом лицензии Центральным банком РФ.