Тренер Кныр: сборной России не хватило удачи, чтобы выиграть золото на ЧЕ по натурбану

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Сборная России по натурбану на домашнем чемпионате Европы по натурбану показала достойный результат, однако для завоевания золотых медалей турнира ей не хватило удачи. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Андрей Кныр.

Сборная России по натурбану заняла третье место в медальном зачете ЧЕ, выиграв три серебряных и одну бронзовую награды. Первыми стали итальянцы (3-0-2), вторыми - австрийцы (1-1-1).

"Были ошибки в заездах у мужчин, у женщин не получился быстрый старт, у экипажа была ошибка на третьем повороте. Да и в командной гонке два наших спортсмена засиделись на старте, после чего мы оказались на обидном третьем месте. Поэтому, я считаю, что нам дома не хватило удачи, но так бывает", - считает Кныр.

"В целом, три серебра и бронза - это хороший результат для нас, и я доволен, - признался собеседник ТАСС. - Хотелось бы, конечно, золота, но удача, повторюсь, не улыбнулась здесь нам. Из-за погоды мы здесь не имели преимущества домашней трассы, чем практически всегда пользуются наши соперники. Мы здесь выступали в равных условиях со всеми остальными командами, и уже не первый раз".

Чемпионат Европы в Москве, который проходил с 21 по 22 февраля, стал заключительным международным стартом сезона.