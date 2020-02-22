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В Северной Осетии открылся всероссийский турнир по мас-рестлингу

Его участниками стали более 100 спортсменов из 20 регионов

ВЛАДИКАВКАЗ, 22 февраля. /ТАСС/. Всероссийский турнир по национальному виду спорта якутов - мас-рестлингу - открылся в Северной Осетии. Его участниками стали более 100 спортсменов из 20 регионов страны.

"Турнир проводится во второй раз на Северном Кавказе. В этом году участниками стали более 100 спортсменов из 20 регионов страны - Санкт-Петербурга, Москвы, Якутии, Тамбовской области, Чувашии и других. Турнир пройдет по правилам Международной федерации мас-рестлинга", - сказал ТАСС Тамерлан Цгоев - представитель общественной организации "Федерация национальных видов спорта, игр и культуры", являющийся одним из организаторов мероприятия.

Турнир проводится на базе спортивно-оздоровительного комплекса имени Елкана Тедеева в селении Октябрьское. Для сборной Северной Осетии турнир станет отборочным на чемпионат России, который пройдет в апреле в Казани.

Организаторы соревнований - Министерство спорта России, Всероссийская федерация мас-рестлинга, Министерство физической культуры и спорта республики и общественная организация "Ирон федерация".

Мас-рестлинг - национальный вид спорта якутов, введенный в 2003 году во Всероссийский реестр видов спорта. Правила мас-рестлинга достаточно просты: для победы спортсмену необходимо вырвать палку из рук соперника. При этом ноги упираются в разделяющую спортсменов доску.

Теги
РоссияСКФОСеверная Осетия
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