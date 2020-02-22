Мастер-класс для "Пахтакора". "Спартак" одержал разгромную победу перед возобновлением РПЛ

Игра на одном из стадионов чемпионата мира 2018 года проходила в полузакрытом режиме - попасть на нее могли только обладатели абонементов на сезон-2019/20. Остальным болельщикам не имело смысла приезжать в Тушино, о чем пресс-служба красно-белых сообщила заблаговременно - билеты в кассах не продавались. Поклонники узбекской команды оказались не в курсе строгих правил, которые были выбраны принимающей стороной, за полчаса до стартового свистка у памятника собралось более 100 болельщиков "Пахтакора". Причем, как уточнили ТАСС в пресс-службе клуба, около 20 из них специально прилетели в Москву на игру.

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" на домашнем стадионе "Открытие-Арена" в товарищеском матче со счетом 4:0 разгромил "Пахтакор" из Узбекистана. В каждом из таймов красно-белые отличились по два раза: до перерыва голы на свой счет записали нападающие Александр Соболев и Эсекьель Понсе, после - форвард Джордан Ларссон и полузащитник Гус Тил.

Все владельцы абонементов, которых в этот день собралось около 2,5 тыс. человек, расположились не на центральной трибуне. Многие из пришедших на "Открытие-Арену" являются активными фанатами и им привычнее наблюдать за ходом встречи из-за ворот. В этот раз активная часть болельщиков разместилась по "флангам" центральной трибуны. Такое расположение позволило им на протяжении всей игры устраивать переклички, создавая стереоэффект от кричалок в честь любимого клуба.

"Спартак" испортил праздник тренеру "Пахтакора"

По стечению обстоятельств матч против "Спартака" пришелся на день рождения главного тренера "Пахтакора", бывшего форварда сборной Грузии, а также голландского "Аякса" и шотландского "Рейнджерс" Шоты Арвеладзе - ему исполнилось 47 лет. С трибуны за игрой наблюдал его брат-близнец Арчил, который также в свое время поиграл за рубежом - в турецком "Трабзонспоре", голландском НАКе и немецком "Кельне". Еще один именинник вместе с сотрудниками узбекского клуба комфортно расположился на центральной трибуне, однако то, что происходило на поле, не могло радовать ни их, ни наставника клуба из Ташкента.

"Спартак", несмотря на товарищеский статус встречи, выставил на поле состав, который вполне можно назвать оптимальным. В этот субботний день на поле "Открытие-Арены" с первых минут вышли вратарь Александр Максименко, защитники Николай Рассказов, Илья Кутепов, Самуэль Жиго, Георгий Джикия и Айртон, полузащитники Алекс Крал, Роман Зобнин и Зелимхан Бакаев, а также нападающие Эсекьель Понсе и Александр Соболев. Таким образом, главный тренер красно-белых Доменико Тедеско, по всей видимости, окончательно избрал для себя основной схему с 5-3-2. Учитывая количество игроков оборонительного плана, неудивительно, что хозяева начали встречу довольно скромно.

Впрочем, спартаковцы довольно быстро осознали, что опасаться этого соперника не стоит и смелее стали идти вперед. Опасные моменты с игры у ворот Санжара Кувватова не возникали, поскольку москвичи очень часто допускали брак даже в самых простых передачах. Игра протекала в среднем темпе без особых всплесков, но на помощь "Спартаку" пришли стандартные положения, хорошим исполнением которых команда Тедеско раньше не могла похвастаться. С интервалом в пять минут красно-белые подали два угловых как под копирку - подачи Зобнина на ближнюю штангу поочередно замкнули Соболев и Понсе.

Гости, в составе которых было всего два легионера, серб Драган Черан и швейцарец Эрен Дердийок, долгое время оставляли голкипера красно-белых Максименко без работы. В первом тайме ему пришлось всего раз вступить в игру, а во втором - немногим больше. Перестановки, которые Арвеладзе начал делать с концовки первого тайма, так и не принесли результата. В отличие от замен, сделанных Тедеско.

Разминка перед дерби с "Динамо"

На исходе часа игры вместо Соболева на поле вышел Джордан Ларссон, который в одиночку мог забить четырежды - сначала мяч после его удара приняла на себя перекладина, затем он застал Кувватова врасплох, пробив из-за штрафной. Когда швед попытался повторить этот трюк еще раз, голкипер оказался к этому готов. Уже в самой концовке форвард красно-белых из убойной позиции не смог толком попасть по мячу.

Между двумя неудачными попытками Ларссона уместился дальний выстрел Гуса Тила, который и установил окончательный счет матча - 4:0. После финального свистка игроки "Спартака" подошли к трибунам и поблагодарили болельщиков за поддержку. Особенно удачливым удалось поймать футболки, которые игроки бросали своим фанатам.