Бородавко: россияне показали не самые лучшие результаты в "Ски туре" из-за выбора лыж

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Российские спортсмены не сумели показать более удачные результаты в заключительный день многодневки "Ски Тур" в связи с неправильным выбором лыж. Об этом ТАСС по завершении соревнований сообщил личный тренер Александра Большунова Юрий Бородавко.

В воскресенье в Тронхейме завершилась первая в истории многодневка "Ски тур". Стартовавший первым в заключительной гонке Большунов не сумел сохранить лидерство и по итогам "Ски Тура" занял седьмое место. Первые шесть мест заняли норвежские лыжники. Большунов является лидером общего зачета Кубка мира.

"Сегодня вся наша сборная испытала большие проблемы. Неправильно были выбраны лыжи, нужно было стартовать на No wax (лыжах с применением технологии безмазевого держания - прим. ТАСС). Практически все предполагали, что снег очень скоро закончится и его сменит солнце, что обязательно отразится на лыжне, но снег длился больше часа, поэтому наши ожидания не сбылись. Вчерашнее падение Большунова точно ни при чем, тут стопроцентные проблемы с лыжами", - отметил Бородавко.

"Такое бывает в лыжном спорте. И пусть лучше это случится сейчас, чем на чемпионате мира или Олимпийских играх. Хотя "Ски Тур" тоже был для нас очень важным стартом, на котором мы вправе были рассчитывать на более высокие результаты", - заключил он.

Следующий этап Кубка мира пройдет с 29 февраля по 1 марта в финском Лахти.