{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта

Эксперимент с риском для чемпионата мира. Как велогонщики из России пережили "Тур Антальи"

Национальная команда приехала на ежегодную шоссейную гонку на Средиземноморском побережье в экспериментальном составе
Григорий Шаров, Виктор Манаков, Михаил Чирухин и Константин Некрасов Настасья Миронович/ТАСС
Описание
Григорий Шаров, Виктор Манаков, Михаил Чирухин и Константин Некрасов
© Настасья Миронович/ТАСС

АНТАЛЬЯ /Турция/, 23 февраля. /ТАСС/. Эксперимент Федерации велоспорта России по подготовке российских спортсменов к будущим международным соревнованиям на ежегодной многодневной велогонке "Тур Антальи", которая проходила в турецкой Анталье с 20 по 23 февраля, подошел к концу и оказался успешным.

В этом году российская национальная команда приехала на ежегодную шоссейную гонку на Средиземноморском побережье в экспериментальном составе, в который вошли трековые гонщики и начинающие карьеру: Виктор Манаков, Александр Евтушенко, Владимир Ильченко, Михаил Чирухин, Константин Некрасов и Григорий Шаров.

На эту тему
Серебряные призеры ОИ Шмелева и Войнова вошли в состав сборной России на ЧМ по велотреку

При этом накануне стартов стало известно, что Евтушенко и Манаков вошли в состав сборной России по велоспорту на треке на чемпионат мира, который пройдет в Берлине с 26 февраля по 1 марта.

"У нас трековая группа половина, половина - молодежь, здесь команды серьезные, для нас это как эксперимент, наши основные гонщики за рубежом, в командах. Молодежь едет - вообще первый старт, молодцы ребята. Другие бы выпадали, мои едут в группе, задачи выполняем. Мы готовим их к чемпионату Европы в августе и чемпионату мира в сентябре, задача была пройти гонку, она выполнена", - отметил спортивный директор Федерация велосипедного спорта России Роберт Абрамян.

Как отметил Манаков, кроме него и Евтушенко, еще четверо гонщиков тренируются в Анталье перед чемпионатом мира и рассматривают гонку как финальный этап подготовки. "В Берлине в феврале на велосипеде не поездишь", - отметил он.

"На треке могут тренироваться только спринтеры, а в темповых видах на выносливость невозможно обойтись без тренировок на шоссе. То есть они тоже используют этап как часть подготовки к чемпионату мира. Я свои задачи выполнил. То есть, выполнил ли я их, станет понятно в Берлине", - добавил Манаков.

Взлеты и падения

Из четырех этапов велогонки самым сложным для российских спортсменов оказался второй. Так, по словам Шарова, этап был "очень тяжелым" и решающим для гонщиков. При этом, как отметил Манаков, можно было бы побороться за этап, но перед чемпионатом мира не было смысла рисковать в таких тяжелых погодных условиях.

Если за пять минут до старта в первый день гонки счастливые Манаков и Шаров были довольны погодой (температура воздуха составляла 18 градусов тепла), то уже перед третьим горным этапом Манаков пошутил, что надеется не замерзнуть из-за сложности трассы. "Ужасный был день [второй день гонки], сегодня хоть не замерзнем, вчера был дождь, холод, сошло 30 человек, что показательно", - отмечал он. При этом еще один российский гонщик из сборной - Роман Майкин, входивший на этой гонке в клубную команду, пришел на втором, самом сложном этапе, десятым в генеральной классификации.

На эту тему
В новый международный пул допинг-тестирования UCI включены 44 российских велосипедиста

Журналисты тоже оценили сложность трассы. Перед третьим этапом международную команду журналистов здорово потрепало на той же трассе и на постоянном повышении наклона трассы с 30-го километра, и на резком подъеме с 90-го километра до пункта назначения - города Термессос.

На третьем этапе упал Евтушенко, серебряный призер чемпионата мира. "Он так долго лежал, что я испугался, думал, что травма серьезная. Думал, может, скорую помощь позвать, потом он тихо встал, сел на велосипед. Перед чемпионатом мира это очень плохо, Евтушенко у нас номерной", - рассказывал тренер Роберт Абрамян, не исключая, что может даже снять гонщика с последнего этапа.

"С каждым этапом менялось самочувствие. После третьего этапа окончательно стало грустно. Второй день был достаточно холодным, поэтому организм обрубило - Константин Некрасов приболел. Переохлаждение организма, была температура 38, но он не снялся", - рассказал Манаков.

"Евтушенко упал перед горой, человек готовится к чемпионату мира. Велогонщики боролись за позиции, он не боролся, но перед ним заварушка началась, он в нее попал и достаточно сильно ушибся - спина немного побаливала, ободрался немного, но в рамках допустимого. В любом случае это часть работы, и это не не самая приятная часть, у нас часто бывает, что падаешь, теряешь минуты и опять едешь, надо спешить, потому что только если в последние 3 км происходит завал, тебе дают время группы, и ты вальяжно все делаешь. Он упал где-то за 15 км, но в гору это правило и так не работает", - рассказал Манаков.

Болельщики

Но зато на финише российскую команду ждали болельщики. После первой гонки турецкие фанаты не давали зазевавшемуся Шарову восстановить силы. Добродушный армеец стойко переносил череду фотографий с болельщиками, пытаясь восстановить силы с помощью кока-колы.

В горах Термессоса на финише корреспондент ТАСС повстречал двух мальчишек 3 и 7 лет, которые развернули российские триколоры и встречали каждого прибывающего гонщика воплями: "Россия, Россия!", у меня уже руки отваливаются от холода, когда уже наши?". Отец мальчишек пытался слегка остудить их пыл: "Да я скажу вам как наши будут!".

Семья переехала в Турцию полгода назад из Москвы, поддержать российских велогонщиков они пришли специально. "В Турции такие мероприятия более доступны, мы часто ходим", - посетовала российская болельщица Юлия.

Как рассказал Манаков, российских гонщиков не проверяли в этот раз на допинг во время гонки. "Иногда даже ждешь их [допинг-офицеров], потому что у них самое качественное оборудование, можно бесплатно узнать свой анализ крови. У меня уже 3-4 месяца не брали. Я жду уже их, думаю, в Берлине проверят", - отметил Манаков.

Четвертый этап и победители

Перед четвертым этапом стало понятно, что Евтушенко получил травму нижней части позвоночника и не будет участвовать в финале гонки, при этом гонщик, несмотря на травму, скорее всего примет участие в чемпионате мира, сообщил ТАСС его коллега по команде Манаков.

"Сегодня равнина, все боролись за бонификацию (премиальное время - прим. ТАСС). У всех команд была задача не отпускать отрыв из-за бонификации, соответственно, скорость очень высокая была. Уровень между этими и российскими соревнованиями разный. В этом плане, конечно, сложновато", - отметил Шаров.

"Один из лидеров, который шел вторым в "генерале", боролся за бонификацию и очень сильно улетел", - рассказал Манаков.

Победителем в генеральной классификации и обладателем розовой майки на третьем этапе стал Максимилиан Стедман, который признался, что гонка понравилась ему больше родных британских, а желтой майки лидера (по очкам) - бельгиец Кеннет ван Рой. На втором этапе победу одержали итальянец Джованни Лонарди в генеральной классификации и ван Рой - по очкам. В первой гонке эстонец Михкель Ряйм победил в генеральной классификации, а украинский велогонщик Виталий Буц - стал победителем горной классификации и по очкам.

Победителем "Тура Антальи" в генеральной классификации стал Стедман (команда Canyon dhb p/b Soreen). Второе место занял ван Рой (Sport Vlaanderen-Baloise), бронзовым призером стал итальянец Алессандро Фанчеллу (Kometa Xstra Cycling Team). На пресс-конференции Стедман пообещал вернуться на "Тур Антальи" в следующем году.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Реклама на ТАСС
Зимние олимпийские виды спорта
Российские конькобежцы разделили второе место в общем зачете юниорского чемпионата мира
В активе россиян три золотые, четыре серебряные и две бронзовые награды
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС