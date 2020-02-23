Эксперимент с риском для чемпионата мира. Как велогонщики из России пережили "Тур Антальи"

АНТАЛЬЯ /Турция/, 23 февраля. /ТАСС/. Эксперимент Федерации велоспорта России по подготовке российских спортсменов к будущим международным соревнованиям на ежегодной многодневной велогонке "Тур Антальи", которая проходила в турецкой Анталье с 20 по 23 февраля, подошел к концу и оказался успешным.
В этом году российская национальная команда приехала на ежегодную шоссейную гонку на Средиземноморском побережье в экспериментальном составе, в который вошли трековые гонщики и начинающие карьеру: Виктор Манаков, Александр Евтушенко, Владимир Ильченко, Михаил Чирухин, Константин Некрасов и Григорий Шаров.
При этом накануне стартов стало известно, что Евтушенко и Манаков вошли в состав сборной России по велоспорту на треке на чемпионат мира, который пройдет в Берлине с 26 февраля по 1 марта.
"У нас трековая группа половина, половина - молодежь, здесь команды серьезные, для нас это как эксперимент, наши основные гонщики за рубежом, в командах. Молодежь едет - вообще первый старт, молодцы ребята. Другие бы выпадали, мои едут в группе, задачи выполняем. Мы готовим их к чемпионату Европы в августе и чемпионату мира в сентябре, задача была пройти гонку, она выполнена", - отметил спортивный директор Федерация велосипедного спорта России Роберт Абрамян.
Как отметил Манаков, кроме него и Евтушенко, еще четверо гонщиков тренируются в Анталье перед чемпионатом мира и рассматривают гонку как финальный этап подготовки. "В Берлине в феврале на велосипеде не поездишь", - отметил он.
"На треке могут тренироваться только спринтеры, а в темповых видах на выносливость невозможно обойтись без тренировок на шоссе. То есть они тоже используют этап как часть подготовки к чемпионату мира. Я свои задачи выполнил. То есть, выполнил ли я их, станет понятно в Берлине", - добавил Манаков.
Взлеты и падения
Из четырех этапов велогонки самым сложным для российских спортсменов оказался второй. Так, по словам Шарова, этап был "очень тяжелым" и решающим для гонщиков. При этом, как отметил Манаков, можно было бы побороться за этап, но перед чемпионатом мира не было смысла рисковать в таких тяжелых погодных условиях.
Если за пять минут до старта в первый день гонки счастливые Манаков и Шаров были довольны погодой (температура воздуха составляла 18 градусов тепла), то уже перед третьим горным этапом Манаков пошутил, что надеется не замерзнуть из-за сложности трассы. "Ужасный был день [второй день гонки], сегодня хоть не замерзнем, вчера был дождь, холод, сошло 30 человек, что показательно", - отмечал он. При этом еще один российский гонщик из сборной - Роман Майкин, входивший на этой гонке в клубную команду, пришел на втором, самом сложном этапе, десятым в генеральной классификации.
Журналисты тоже оценили сложность трассы. Перед третьим этапом международную команду журналистов здорово потрепало на той же трассе и на постоянном повышении наклона трассы с 30-го километра, и на резком подъеме с 90-го километра до пункта назначения - города Термессос.
На третьем этапе упал Евтушенко, серебряный призер чемпионата мира. "Он так долго лежал, что я испугался, думал, что травма серьезная. Думал, может, скорую помощь позвать, потом он тихо встал, сел на велосипед. Перед чемпионатом мира это очень плохо, Евтушенко у нас номерной", - рассказывал тренер Роберт Абрамян, не исключая, что может даже снять гонщика с последнего этапа.
"С каждым этапом менялось самочувствие. После третьего этапа окончательно стало грустно. Второй день был достаточно холодным, поэтому организм обрубило - Константин Некрасов приболел. Переохлаждение организма, была температура 38, но он не снялся", - рассказал Манаков.
"Евтушенко упал перед горой, человек готовится к чемпионату мира. Велогонщики боролись за позиции, он не боролся, но перед ним заварушка началась, он в нее попал и достаточно сильно ушибся - спина немного побаливала, ободрался немного, но в рамках допустимого. В любом случае это часть работы, и это не не самая приятная часть, у нас часто бывает, что падаешь, теряешь минуты и опять едешь, надо спешить, потому что только если в последние 3 км происходит завал, тебе дают время группы, и ты вальяжно все делаешь. Он упал где-то за 15 км, но в гору это правило и так не работает", - рассказал Манаков.
Болельщики
Но зато на финише российскую команду ждали болельщики. После первой гонки турецкие фанаты не давали зазевавшемуся Шарову восстановить силы. Добродушный армеец стойко переносил череду фотографий с болельщиками, пытаясь восстановить силы с помощью кока-колы.
В горах Термессоса на финише корреспондент ТАСС повстречал двух мальчишек 3 и 7 лет, которые развернули российские триколоры и встречали каждого прибывающего гонщика воплями: "Россия, Россия!", у меня уже руки отваливаются от холода, когда уже наши?". Отец мальчишек пытался слегка остудить их пыл: "Да я скажу вам как наши будут!".
Семья переехала в Турцию полгода назад из Москвы, поддержать российских велогонщиков они пришли специально. "В Турции такие мероприятия более доступны, мы часто ходим", - посетовала российская болельщица Юлия.
Как рассказал Манаков, российских гонщиков не проверяли в этот раз на допинг во время гонки. "Иногда даже ждешь их [допинг-офицеров], потому что у них самое качественное оборудование, можно бесплатно узнать свой анализ крови. У меня уже 3-4 месяца не брали. Я жду уже их, думаю, в Берлине проверят", - отметил Манаков.
Четвертый этап и победители
Перед четвертым этапом стало понятно, что Евтушенко получил травму нижней части позвоночника и не будет участвовать в финале гонки, при этом гонщик, несмотря на травму, скорее всего примет участие в чемпионате мира, сообщил ТАСС его коллега по команде Манаков.
"Сегодня равнина, все боролись за бонификацию (премиальное время - прим. ТАСС). У всех команд была задача не отпускать отрыв из-за бонификации, соответственно, скорость очень высокая была. Уровень между этими и российскими соревнованиями разный. В этом плане, конечно, сложновато", - отметил Шаров.
"Один из лидеров, который шел вторым в "генерале", боролся за бонификацию и очень сильно улетел", - рассказал Манаков.
Победителем в генеральной классификации и обладателем розовой майки на третьем этапе стал Максимилиан Стедман, который признался, что гонка понравилась ему больше родных британских, а желтой майки лидера (по очкам) - бельгиец Кеннет ван Рой. На втором этапе победу одержали итальянец Джованни Лонарди в генеральной классификации и ван Рой - по очкам. В первой гонке эстонец Михкель Ряйм победил в генеральной классификации, а украинский велогонщик Виталий Буц - стал победителем горной классификации и по очкам.
Победителем "Тура Антальи" в генеральной классификации стал Стедман (команда Canyon dhb p/b Soreen). Второе место занял ван Рой (Sport Vlaanderen-Baloise), бронзовым призером стал итальянец Алессандро Фанчеллу (Kometa Xstra Cycling Team). На пресс-конференции Стедман пообещал вернуться на "Тур Антальи" в следующем году.