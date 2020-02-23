Эксперимент с риском для чемпионата мира. Как велогонщики из России пережили "Тур Антальи"

АНТАЛЬЯ /Турция/, 23 февраля. /ТАСС/. Эксперимент Федерации велоспорта России по подготовке российских спортсменов к будущим международным соревнованиям на ежегодной многодневной велогонке "Тур Антальи", которая проходила в турецкой Анталье с 20 по 23 февраля, подошел к концу и оказался успешным. В этом году российская национальная команда приехала на ежегодную шоссейную гонку на Средиземноморском побережье в экспериментальном составе, в который вошли трековые гонщики и начинающие карьеру: Виктор Манаков, Александр Евтушенко, Владимир Ильченко, Михаил Чирухин, Константин Некрасов и Григорий Шаров.

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При этом накануне стартов стало известно, что Евтушенко и Манаков вошли в состав сборной России по велоспорту на треке на чемпионат мира, который пройдет в Берлине с 26 февраля по 1 марта. "У нас трековая группа половина, половина - молодежь, здесь команды серьезные, для нас это как эксперимент, наши основные гонщики за рубежом, в командах. Молодежь едет - вообще первый старт, молодцы ребята. Другие бы выпадали, мои едут в группе, задачи выполняем. Мы готовим их к чемпионату Европы в августе и чемпионату мира в сентябре, задача была пройти гонку, она выполнена", - отметил спортивный директор Федерация велосипедного спорта России Роберт Абрамян. Как отметил Манаков, кроме него и Евтушенко, еще четверо гонщиков тренируются в Анталье перед чемпионатом мира и рассматривают гонку как финальный этап подготовки. "В Берлине в феврале на велосипеде не поездишь", - отметил он. "На треке могут тренироваться только спринтеры, а в темповых видах на выносливость невозможно обойтись без тренировок на шоссе. То есть они тоже используют этап как часть подготовки к чемпионату мира. Я свои задачи выполнил. То есть, выполнил ли я их, станет понятно в Берлине", - добавил Манаков. Взлеты и падения Из четырех этапов велогонки самым сложным для российских спортсменов оказался второй. Так, по словам Шарова, этап был "очень тяжелым" и решающим для гонщиков. При этом, как отметил Манаков, можно было бы побороться за этап, но перед чемпионатом мира не было смысла рисковать в таких тяжелых погодных условиях. Если за пять минут до старта в первый день гонки счастливые Манаков и Шаров были довольны погодой (температура воздуха составляла 18 градусов тепла), то уже перед третьим горным этапом Манаков пошутил, что надеется не замерзнуть из-за сложности трассы. "Ужасный был день [второй день гонки], сегодня хоть не замерзнем, вчера был дождь, холод, сошло 30 человек, что показательно", - отмечал он. При этом еще один российский гонщик из сборной - Роман Майкин, входивший на этой гонке в клубную команду, пришел на втором, самом сложном этапе, десятым в генеральной классификации.

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