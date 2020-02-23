С горем пополам. Россияне обыграли северомакедонцев в квалификации к ЧЕ-2021 по баскетболу

ПЕРМЬ, 23 февраля /ТАСС/. Сборная России завершила первую серию отборочных матчей к чемпионату Европы 2021 года. В воскресенье команда Сергея Базаревича в Перми обыграла сборную Северной Македонии (77:67), а двумя днями ранее в Неаполе уступила итальянцам (64:83). Сборная России играла далеко не в оптимальном составе, так как ведущие клубы (ЦСКА, "Химки", "Зенит") выступают в Евролиге и не хотят отпускать лидеров на матчи национальной команды. Тем не менее, по мнению президента Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, все сборные находятся в равных условиях.
Героем матча в Перми стал ветеран сборной России Виталий Фридзон, набравший 23 очка. Как признался после игры журналистам Кириленко, 34-летний защитник "Локомотива-Кубани" обрел очередную молодость в матче против северомакедонцев.
"Мне очень импонирует, что у нас очень много свежей крови, для некоторых игроков сегодня был дебют, - сказал Кириленко. - Мне понравилось, что [молодые игроки] выходили и не боялись играть. Это важно для этой команды, потому что мало опыта, этот опыт надо набивать, даже искусственно, брать на себя инициативу и играть. Сегодня Виталий [Фридзон] показал четвертую молодость, настоящий капитан".
После двух матчей сборная России с тремя очками занимает третье место в группе В. Лидируют итальянцы (4 очка), вторыми идут эстонцы (3). Турнирную таблицу замыкают уступившие в двух играх северомакедонцы (2).
По словам Кириленко, за матч против команды Италии российской сборной можно поставить "троечку", но игру в Перми сборная провела на отлично. "Очень сложно оценивать две проведенные игры, учитывая, что в первый раз собрались в таком достаточно новом составе. Наверное, троечка за Италию. И сегодня, конечно, пятерка, использовали свои моменты, ребята себя здорово проявили", - сказал глава РФБ.
По мнению главного тренера Базаревича, в условиях неоптимального состава говорить о качестве игры национальной сборной не приходится. "Мы поборолись, нашли какой-то состав. Сейчас, конечно, говорить о качестве [игры] трудно, но мы просто рады, что добились победы. Спасибо залу - Пермь фантастически поддерживала", - сказал Базаревич журналистам.
Пермь - баскетбольный город
Сборная России не в первый раз играла в Перми и снова получила невероятную поддержку местных болельщиков. Кириленко и Базаревич после игры в один голос говорили, что поддержка зрителей стала одной из основных составляющих победы над северомакедонцами. Местные же власти выразили уверенность, что в городе появится новый 10-тысячный спортивный комплекс.
Временно исполняющий обязанности губернатора Пермского края Дмитрий Махонин уверен, что новое спортивное сооружение позволит проводить как можно больше международных соревнований. Об этом он сообщил журналистам после отборочного матча.
"[Эмоции от игры] самые положительные, у нас действительно самые лучшие болельщики. Нам Андрей [Кириленко] обещал, что при нашей организации у нас все больше и больше будет международных соревнований и сборная будет использовать нашу площадку, в данном случае площадку УДС "Молот". Но мы должны мечтать и думать о том, что Пермь должна получить новую спортивную арену, новый десятитысячник, чтобы спорт развивался и жители приходили и радовались за наши команды", - сказал он.
Следующий отборочный матч россияне проведут 27 ноября, в котором сыграют в гостях с командой Эстонии. Всего в отборочном турнире принимают участие 32 сборные, которые разбиты на восемь групп по четыре команды. На чемпионат Европы 2021 года, который пройдет с 2 по 19 сентября в Германии, Грузии, Италии и Чехии, из каждой группы выйдут по три сборные.