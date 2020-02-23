С горем пополам. Россияне обыграли северомакедонцев в квалификации к ЧЕ-2021 по баскетболу

Героем матча в Перми стал ветеран сборной России Виталий Фридзон, набравший 23 очка. Как признался после игры журналистам Кириленко, 34-летний защитник "Локомотива-Кубани" обрел очередную молодость в матче против северомакедонцев.

ПЕРМЬ, 23 февраля /ТАСС/. Сборная России завершила первую серию отборочных матчей к чемпионату Европы 2021 года. В воскресенье команда Сергея Базаревича в Перми обыграла сборную Северной Македонии (77:67), а двумя днями ранее в Неаполе уступила итальянцам (64:83). Сборная России играла далеко не в оптимальном составе, так как ведущие клубы (ЦСКА, "Химки", "Зенит") выступают в Евролиге и не хотят отпускать лидеров на матчи национальной команды. Тем не менее, по мнению президента Российской Федерации баскетбола (РФБ) Андрея Кириленко, все сборные находятся в равных условиях.

"Мне очень импонирует, что у нас очень много свежей крови, для некоторых игроков сегодня был дебют, - сказал Кириленко. - Мне понравилось, что [молодые игроки] выходили и не боялись играть. Это важно для этой команды, потому что мало опыта, этот опыт надо набивать, даже искусственно, брать на себя инициативу и играть. Сегодня Виталий [Фридзон] показал четвертую молодость, настоящий капитан".

После двух матчей сборная России с тремя очками занимает третье место в группе В. Лидируют итальянцы (4 очка), вторыми идут эстонцы (3). Турнирную таблицу замыкают уступившие в двух играх северомакедонцы (2).

По словам Кириленко, за матч против команды Италии российской сборной можно поставить "троечку", но игру в Перми сборная провела на отлично. "Очень сложно оценивать две проведенные игры, учитывая, что в первый раз собрались в таком достаточно новом составе. Наверное, троечка за Италию. И сегодня, конечно, пятерка, использовали свои моменты, ребята себя здорово проявили", - сказал глава РФБ.

По мнению главного тренера Базаревича, в условиях неоптимального состава говорить о качестве игры национальной сборной не приходится. "Мы поборолись, нашли какой-то состав. Сейчас, конечно, говорить о качестве [игры] трудно, но мы просто рады, что добились победы. Спасибо залу - Пермь фантастически поддерживала", - сказал Базаревич журналистам.

Пермь - баскетбольный город

Сборная России не в первый раз играла в Перми и снова получила невероятную поддержку местных болельщиков. Кириленко и Базаревич после игры в один голос говорили, что поддержка зрителей стала одной из основных составляющих победы над северомакедонцами. Местные же власти выразили уверенность, что в городе появится новый 10-тысячный спортивный комплекс.