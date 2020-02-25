Берженев: Ковальчук хочет побороться за Кубок Стэнли в текущем сезоне

ТАСС, 25 феараля. Россиянин Илья Ковальчук, ставший в понедельник игроком клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон", хотел перейти в команду, которая в текущем сезоне способна побороться за Кубок Стэнли. Об этом сказал генеральный менеджер "Монреаля" Марк Бержевен, чьи слова передает пресс-служба клуба.

В ночь на понедельник "Монреаль" обменял 36-летнего Ковальчука в "Вашингтон" на право выбора в третьем раунде драфта 2020 года. За новую команду нападающий будет играть под 17-м номером.

"Ковальчук хотел получить шанс выиграть Кубок Стэнли в этом году, поэтому решил перебраться в "Вашингтон". Мы работали над этим вместе и заключили сделку, которая подошла нам и игроку. Обменять Ковальчука туда, куда он не хочет, в мои планы не входило. Я пытался сделать так, чтобы решение удовлетворило обе стороны", - сказал Бержевен.

Нынешний сезон российский хоккеист начинал в составе "Лос-Анджелеса". В декабре клуб выставил его на драфт отказов, после чего игрок в статусе неограниченно свободного агента подписал контракт с "Монреалем". Ковальчук в этом сезоне принял участие в 39 матчах, набрав 22 (9 шайб + 13 передач) очка. Также в НХЛ он выступал за "Нью-Джерси" и "Атланту" (ныне - "Виннипег"), всего на его счету в регулярных чемпионатах НХЛ 872 (442+430) очка в 919 матчах, в Кубке Стэнли он провел 32 матча и набрал 27 (11+16) очков.

Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. Ковальчук стал пятым россиянином в составе "Вашингтона". За столичный клуб уже выступают нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин, защитник Дмитрий Орлов и вратарь Илья Самсонов.