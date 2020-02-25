Сборная России по футболу начнет подготовку к весенним товарищеским матчам 22 марта

ТАСС, 25 февраля. Сборная России по футболу 22 марта соберется на тренировочный сбор перед товарищескими матчами с командами Швеции и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.
Товарищеский матч между сборной России и командой Швеции пройдет 28 марта, с командой Молдавии россияне встретятся тремя днями позднее. Обе встречи пройдут в гостях.
Сбор пройдет в подмосковном Новогорске. Отмечается, что в полном составе команда соберется 23 марта.
Сборная России под руководством Станислава Черчесова в рамках чемпионата Европы сыграет в Санкт-Петербурге с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня), а также с командой Дании в Копенгагене (22 июня).
Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.