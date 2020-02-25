20 вопросов президенту: Путин о первых шагах в реализации нацпроектов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Евро-2020

Сборная России по футболу начнет подготовку к весенним товарищеским матчам 22 марта

Сбор пройдет в подмосковном Новогорске
Футболисты сборной России Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Футболисты сборной России
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 25 февраля. Сборная России по футболу 22 марта соберется на тренировочный сбор перед товарищескими матчами с командами Швеции и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Товарищеский матч между сборной России и командой Швеции пройдет 28 марта, с командой Молдавии россияне встретятся тремя днями позднее. Обе встречи пройдут в гостях.

На эту тему
Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

Сбор пройдет в подмосковном Новогорске. Отмечается, что в полном составе команда соберется 23 марта.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова в рамках чемпионата Европы сыграет в Санкт-Петербурге с командами Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня), а также с командой Дании в Копенгагене (22 июня).

Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов. Турнир пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.

Теги
Евро-2020
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Временный скалодром общей длиной 60 м построят в комплексе ЦСКА к ЧЕ в Москве
Соревнования пройдут с 20 по 27 марта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС