Сборная России по футболу начнет подготовку к весенним товарищеским матчам 22 марта

ТАСС, 25 февраля. Сборная России по футболу 22 марта соберется на тренировочный сбор перед товарищескими матчами с командами Швеции и Молдавии. Об этом сообщает пресс-служба сборной России.

Товарищеский матч между сборной России и командой Швеции пройдет 28 марта, с командой Молдавии россияне встретятся тремя днями позднее. Обе встречи пройдут в гостях.