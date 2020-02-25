Корреспондент ТАСС Стародубцев получил награду ВФЛА лучшему журналисту 2019 года

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Представители Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) вручили награду корреспонденту ТАСС Альберту Стародубцеву, выигравшему в номинации "Лучший журналист" в 2019 году. Церемония награждения прошла в рамках открытия 50-го чемпионата России по легкой атлетике в помещении.

В церемонии открытия принимал участие министр спорта РФ Олег Матыцин.

Стародубцев пришел в ТАСС в апреле 2013 года. Он успешно освещал легкоатлетические соревнования, такие как турнир в рамках Олимпийских игр - 2016, чемпионаты мира и Европы, чемпионаты России и другие.

Также Стародубцев освещал события, связанные с участием российских спортсменов на международных соревнованиях в нейтральном статусе, работу по восстановлению членства ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Чемпионат России по легкой атлетике в помещении пройдет 25-27 февраля в московском манеже ЦСКА.