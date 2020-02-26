"Бавария" разгромила "Челси" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

ТАСС, 26 февраля. Германский футбольный клуб "Бавария" на выезде обыграл английский "Челси" со счетом 3:0 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе "Стэмфорд Бридж" в Лондоне.

Голами отметились Серж Гнабри (51-я и 54-я минуты встречи) и Роберт Левандовский (76). Защитник лондонцев Маркос Алонсо был удален на 83-й минуте матча. На 50-й минуте хавбек "Челси" Жоржиньо получил желтую карточку, которая стала для него третьей в текущем розыгрыше турнира, в связи с этим он пропустит ответную игру.

В прошлый раз Гнабри забивал в Лиге чемпионов 1 октября в гостевом матче против "Тоттенхэма" (7:2), который также, как и сегодняшняя встреча, прошел в Лондоне. Тогда германский футболист отличился четыре раза. Левандовски забил 11-й мяч в нынешнем розыгрыше турнира и возглавил список бомбардиров. Голкипер "Баварии" Мануэль Нойер вышел на четвертое место по количеству матчей в Лиге чемпионов среди вратарей (107), больше него в турнире сыграли только Икер Касильяс (177), Джанлуиджи Буффон (123) и Петр Чех (111).

"Бавария" не проигрывает в гостях в Лиге чемпионов на протяжении 13 встреч (10 побед, 3 ничьи). В последний раз команды пересекались друг с другом в главном европейском турнире в сезоне-2011/2012, где в Мюнхене "Бавария" на своем стадионе уступила в финале турнира "Челси" (1:1, 3:4 - по пенальти).

Ответный матч команд пройдет 18 марта.