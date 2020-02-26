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Сборные по хоккею

СМИ: Болгария отказалась принимать юниорский ЧМ по хоккею из-за коронавируса

Изначально турнир должен был пройти в Китае

СОФИЯ, 26 февраля. /ТАСС/. Федерация хоккея Болгарии отказалась принимать юниорский чемпионата мира (игроки до 18 лет) в группе В второго дивизиона. Об этом сообщает газета "Монитор".

Турнир должен был пройти в Софии 23-29 марта. Организаторы приняли рекомендации кризисного штаба по борьбе с распространением коронавируса при правительстве Болгарии, который настаивал на отмене массовых мероприятиях в закрытых помещениях.

Первоначально турнир должен был состояться в феврале-марте в Китае, однако из-за опасности инфекционного заболевания был перенесен в Болгарию. В Софии должны были сыграть команды Австралии, Хорватии, Нидерландов, Испании и Болгарии.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 35 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число случаев заражения за все время распространения вируса превысило 78 тыс.

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