Коронавирус на данный момент не угрожает проведению ЧМ по фигурному катанию в Канаде

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник заявил, что на данный момент нет сомнений в проведении чемпионата мира по фигурному катанию в Монреале из-за коронавируса. Об этом он сообщил ТАСС.

Мировое первенство в Канаде пройдет с 16 по 22 марта.

"На сегодняшний день коронавирус не угрожает проведению чемпионата мира в Монреале", - сказал он.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.