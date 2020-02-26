Европейский форум AIBA в Италии отменен из-за угрозы коронавируса

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Европейский форум Международной ассоциации любительского бокса (AIBA), который должен был пройти 29 февраля в итальянском Ассизи, отменен из-за угрозы коронавируса. Об этом ТАСС сообщил член исполкома AIBA и генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Форум в Италии отменен из-за угрозы коронавируса. Безопасность превыше всего. Сейчас будем смотреть за развитием событий и назначим другую страну. Возможно, он пройдет в России", - сказал Кремлев.

Согласно последним данным, число инфицированных коронавирусом в Италии превысило 300 человек при 11 летальных исходах. В ряде зон на севере Италии объявлен карантин.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 37 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2715 летальных исходов, выздоровели более 29,7 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78 тыс.