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Зимние олимпийские виды спорта
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Суд в Петербурге отказал в пересмотре иска фристайлистки Комиссаровой к клинике

Первая инстанция взыскала с клиники 60 тыс. рублей, затем решение было оспорено в горсуде Петербурга, который увеличил компенсацию морального вреда до 2 млн рублей, а штраф - до миллиона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отказал в пересмотре решений нижестоящих инстанций по иску фристайлистки Марии Комиссаровой (Чаадаевой), получившей серьезную травму на Олимпиаде в Сочи и отсудившей затем у лечившей ее клиники компенсацию. Об этом сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Кассационные жалобы Чаадаевой и представителя ответчика остались без удовлетворения", - говорится в сообщении.

Таким образом, как пояснила ТАСС представитель Комиссаровой Нина Данилина, девушке должны выплатить три миллиона рублей, как было решено в апелляции.

"Мы не удовлетворены этим решением суда. Считаем, что суд подошел к делу формально. Будем обжаловать это решение и в ближайшее время подадим кассационную жалобу в судебную коллегию Верховного суда РФ", - сказала Данилина.

Спортсменка в 2014 году получила тяжелую травму во время тренировки на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, затем ее лечили в клинике Евгения Блюма, владеющего ООО "НИИ физической реабилитации и новых реабилитационных технологий". После того, как обследование показало, что никаких улучшений в состоянии здоровья нет, спортсменка подала иск к клинике с требованием взыскать с нее 56 млн рублей.

Первая инстанция взыскала с клиники 60 тыс. рублей, в том числе в 40 тыс. рублей был оценен моральный вред и 20 тыс. - штраф. Решение было оспорено в горсуде Петербурга, который увеличил компенсацию морального вреда до 2 млн рублей, а штраф - до миллиона. После этого спортсменка обратилась в Третий кассационный суд с требованием отменить решение горсуда и направить иск на новое рассмотрение.

Ответчик также обратился в этот суд, он требовал отменить все решения судов о взыскании денег и отказать в удовлетворении иска спортсменки.

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