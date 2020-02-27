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ММА

Пресс-конференция перед боем Нурмагомедова и Фергюсона пройдет 6 марта

Поединок состоится 19 апреля в Бруклине
Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт и Тони Фергюсон AP Photo/John Locher
Описание
Хабиб Нурмагомедов, глава UFC Дана Уайт и Тони Фергюсон
© AP Photo/John Locher

ТАСС, 27 февраля. Первая пресс-конференция с участием россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона, посвященная их поединку в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), состоится 6 марта. Об этом в четверг сообщила пресс-служба организации.

Бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном за чемпионский пояс в легком весе состоится в ночь на 19 апреля. Поединок станет главным на турнире UFC 249 в Бруклине (США).

Изначально бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном был запланирован на декабрь 2015 года, однако россиянин снялся из-за травмы. Поединок перенесли на апрель 2016 года, но теперь уже американец не смог выйти в октагон из-за проблем с легкими. В 2017 году Нурмагомедов был госпитализирован, а в 2018 году Фергюсон травмировал колено и снялся с боя.

В активе 31-летнего Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения в смешанных единоборствах. 36-летний Фергюсон провел 28 боев, в которых одержал 25 побед и трижды уступил.

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