В Москве прошла церемония открытия регбийного стадиона "Слава" после реконструкции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Церемония открытия стадиона регбийного клуба "Слава" после реконструкции прошла в четверг в Москве. В мероприятии, в частности, принял участие председатель высшего совета Федерации регби России (ФРР) Игорь Артемьев.

В ходе реконструкции был проведен ремонт раздевалок, трибун, обновлен фасад здания, установлено новое современное табло.

"Слава" - это и вправду прославленный клуб. То, что в Москве родной стадион у нас пока один, и то, что мы смогли его так украсить с помощью поддержки мэра и правительства Москвы, - это для нас для всех праздник, - сказал Артемьев. - Долгое время в нашей стране стадионы только разрушались, и то, что начинается возрождение регбийной инфраструктуры, то, что нам власти предоставляют возможности играть на лучших стадионах страны, отражает тенденцию того, что мы движемся в правильном направлении и имеем хорошее будущее".

"Людям нужна на стадионе праздничная атмосфера, что невозможно в условиях разрухи", - добавил Артемьев.

Стадион был построен в 1939 году, тогда арена называлась "Маниостроитель", с 1974 года носит название "Слава" в честь создания одноименного клуба. В 2019 году на этом стадионе сборная России провела товарищеский матч против английского клуба "Джерси Редс" (22:35) в преддверии Кубка мира по регби.

Клуб "Слава" является двукратным чемпионом СССР, трехкратным обладателем Кубка СССР, а также серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата России. В прошлом сезоне команда стала чемпионом Москвы.