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Бокс

Мэр Владикавказа Икаев возглавил Федерацию бокса Северной Осетии

На этом посту он сменил Константина Дзгоева

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава муниципального образования города Владикавказ Русланбек Икаев стал президентом Федерации бокса Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе администрации местного самоуправления города.

"На отчетно-выборном собрании федерации заслуженный тренер России по боксу и наставник Мурата Гассиева Виталий Сланов предложил кандидатуру Русланбека Икаева на пост главы федерации. Собравшиеся единодушно приняли решение", - говорится в сообщении.

В своем выступлении Русланбек Икаев сказал, что бокс в республике имеет перспективы для развития. Он заверил, что на этом общественном посту совместными усилиями постарается сделать все возможное для успешного развития бокса в Северной Осетии.

На посту главы Федерации бокса Северной Осетии Икаев сменил Константина Дзгоева. В конце января он подал в отставку по собственному желанию.

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Бокс
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