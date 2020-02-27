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КХЛ

Третьяк: ЦСКА не выбирает соперника в плей-офф КХЛ, но эти игры будут тяжелыми

Армейцы в первом раунде Кубка Гагарина сыграют с "Торпедо"
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккеисты ЦСКА не выбирают соперника по плей-офф Кубка Гагарина, но все игры для армейцев в плей-офф будут тяжелыми. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации хоккея России, член наблюдательного совета ЦСКА Владислав Третьяк.

В четверг столичные армейцы в пятый раз стали победителями регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, выиграв Кубок континента. В первом раунде плей-офф ЦСКА сыграет с нижегородским "Торпедо".

"Торпедо" - рабоче-крестьянская команда, трудовая. Соперника ЦСКА не выбирает, но все игры будут тяжелые, легких не будет. ЦСКА надо делать результат, если команда хочет выиграть второй подряд Кубок Гагарина", - сказал Третьяк.

В заключительном матче регулярного чемпионата действующие обладатели Кубка Гагарина на своей площадке разгромили "Сочи" со счетом 6:0, при этом первое место ЦСКА гарантировало домашнее поражение казанского "Ак Барса" в параллельном матче от екатеринбургского "Автомобилиста" (0:3). "Хотел бы поздравить всю команду и болельщиков. Последние результаты еще раз говорят о том, что борьба идет до последней игры. Что касается преимущества своей площадки, то оно скорее психологическое, поскольку ты начинаешь играть дома", - подчеркнул Третьяк.

"Слабых команд нет, и я с удовольствием и нетерпением жду игр плей-офф. На мой взгляд, этот плей-офф будет особенно интересным. Есть такое чувство, что все матчи будут интересными и напряженными - с первого раунда и до последнего. Потому что я смотрел матчи в последние два месяца, и они были все непредсказуемыми, интересными", - добавил Третьяк.

В прошлом году ЦСКА впервые в истории КХЛ выиграл и Кубок континента, и Кубок Гагарина. "Хоккеисты, в основном, суеверные люди, но не надо об этом думать, надо выходить на каждую игру как на финал, отдаваться в игре. Тогда суеверие отойдет на второй план", - отметил Третьяк.

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