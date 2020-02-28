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Выборы президента Всероссийской федерации легкой атлетики

Безуглов: число допинговых нарушений в легкой атлетике в 2020 году сократится вдвое

Ранее Безуглов вошел в состав президиума Всероссийской федерации легкой атлетики

МОСКВА, 28 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Член нового президиума Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), глава медицинского штаба сборной России по футболу Эдуард Безуглов заявил, что число допинговых нарушений в легкой атлетике в этом году должно сократиться в два раза. Об этом Безуглов рассказал в беседе с ТАСС.

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Внеочередная выборная конференция ВФЛА прошла в Олимпийском комитете России (ОКР) в пятницу. Новым президентом организации был избран Евгений Юрченко, Безуглов был включен в состав президиума ВФЛА.

"Буду заниматься медико-биологическим обеспечением, повышением квалификации врачей и тренеров, каждый из которых должен знать основы медицинского обеспечения. А главная задача - борьба с нарушением антидопинговых правил. Думаю, в этом направлении можно получить быстрые результаты, уже в этом году, если все пойдет хорошо, мы планируем, что таких нарушений будет как минимум вдвое меньше, чем в прошлом. Я уверяю, что в течение нескольких лет эта зараза будет побеждена", - сказал Безуглов.

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Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) было приостановлено в ноябре 2015 года. В 2016 году российским легкоатлетам разрешили выступать на международных турнирах в нейтральном статусе. В конце ноября прошлого года World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

29 января независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) рекомендовал World Athletics сохранить запрет на присвоение нейтрального статуса российским спортсменам, а также исключить ВФЛА из состава международной федерации, если российской стороне не удастся доказать невиновность по делу Лысенко.

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