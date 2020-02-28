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Еврокубки

"Химки" одержали свою самую крупную победу в сезоне Евролиги в матче с "Вийёрбаном"

Встреча завершилась со счетом 108:79
Алексей Швед (в центре) Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Алексей Швед (в центре)
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 28 февраля. Подмосковный баскетбольный клуб "Химки" на своей площадке победил французский "Вийёрбан" со счетом 108:79 в матче регулярного чемпионата Евролиги. Встреча прошла на "Арене-Мытищи" в присутствии 4891 зрителя.

Самым результативным на площадке стал защитник "Химок" Алексей Швед. Россиянин оформил дабл-дабл, набрав 24 очка и отдав 13 результативных передач. Всего в составе "Химок" шесть игроков набрали более 10 очков. У гостей самым результативным стал Адреян Пэйн (14).

Эта победа стала самой крупной для "Химок" в текущем сезоне Евролиги. Ранее подмосковный клуб дважды обыгрывал соперников с разницей в 17 очков. Для "Вийёрбана" поражение стало девятым в десяти последних матчах турнира. В первом круге французский клуб победил "Химки" дома со счетом 92:88.

"Химки" в турнирной таблице Евролиги располагаются на восьмом месте, одержав в 26 матчах 12 побед. "Вийёрбан" с 17 поражениями в 26 матчах идет 16-м.

В следующем матче "Химки" сыграют 3 марта в гостях с литовским "Жальгирисом". "Вийёрбан" примет в тот же день испанскую "Валенсию".

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