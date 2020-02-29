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Летние олимпийские виды спорта

Ковпанец: серебро ЧМ в спринте поможет велогонщице Войновой поверить в себя

Тренер российской сборной считает, что эта медаль придаст Войновой мотивации усерднее готовиться к Олимпийским играм

МОСКВА, 29 февраля. /Корр. ТАСС Владислав Жуков/. Серебряная медаль чемпионата мира по велоспорту на треке в спринтерской гонке придаст россиянке Анастасии Войновой веры в себя. Такое мнение ТАСС высказал главный тренер российской сборной Сергей Ковпанец.

27-летняя Войнова завоевала серебро в пятницу. Эта медаль стала для нее первой в индивидуальных спринтерских гонках в рамках чемпионатов мира. Ранее президент Федерации велосипедного спорта России (ФВСР) Вячеслав Екимов сообщил ТАСС, что спортсменка испытывала сложности при подготовке к турниру из-за проблем со здоровьем.

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"Для нас всех это радостное событие. Для Насти это первая медаль в спринте, тем более это олимпийский вид, - сказал Ковпанец. - После небольшого сбоя, который был в командном спринте, для нее это определенная вера в себя, потому что она профессиональный гонщик и сумела в тех условиях, в которых готовилась, показать достойный результат. Эту медаль надо оценивать сугубо положительно, причем с обеих сторон - как со спортивной, так и с моральной".

Ковпанец считает, что эта медаль придаст Войновой мотивации усерднее готовиться к Олимпийским играм в Токио. "Конечно [придаст мотивации], в командном спринте у нас было четвертое место, мы показали неплохой результат, отрыв был небольшим, - отметил специалист. - Но затем - серебро Насти на фоне всего этого (сложности при подготовке к турниру - прим. ТАСС). Наверное, Эмму Хинце было тяжело победить, потому что она объективно сильнее всех спринтеров на этих соревнованиях, поэтому я думаю, что эту медаль надо оценивать только с положительной стороны, это большая радость для спортсменов, тренеров и всех болельщиков".

Чемпионат мира в Берлине завершится 1 марта.

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Летние олимпийские виды спорта
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