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Футбол в России

Тедеско: "Спартак" заслужил победу в матче чемпионата России по футболу против "Динамо"

Красно-белые выиграли со счетом 2:0
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско заявил, что клуб заслужил победу в гостевом матче 20-го тура чемпионата России против столичного "Динамо". Об этом специалист заявил на пресс-конференции.

В субботу "Спартак" в гостях обыграл "Динамо" со счетом 2:0.

"Мы рады каждому очку, рады, что победили, победа была заслуженной, но нам повезло в моментах, когда Комличенко попал в штангу и перекладину. Он просто простил нас. Такие ситуации недопустимы, будем работать, чтобы впредь такое не повторялось. С его голами ситуация для нас слишком бы осложнилась", - сказал Тедеско.

"Спартак" опередил "Динамо" и с 25 очками поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. Подопечные Кирилла Новикова идут в таблице десятыми, набрав 24 очка. В следующем туре "Спартак" примет 9 марта "Краснодар", "Динамо" 7 марта сыграет дома с "Тамбовом". 4 марта "Спартак" встретится с ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России.

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Российский футбол
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