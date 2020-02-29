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Футбол в России

Бартфельд: удаление главного тренера "Локомотива" Семина в матче с "Зенитом" оправданно

Эксперт считает, что тренер был излишне эмоционален

МОСКВА, 29 февраля. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин оправданно был удален в гостевом матче 20-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита". Такое мнение ТАСС высказал бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд.

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Игра завершилась нулевой ничьей. Семин получил вторую желтую карточку и был удален на 24-й минуте.

"По поводу Юрия Павловича могу сказать, что эмоции надо сдерживать, но он их проявлял из-за безграмотных судейских решений. Был эпизод, в которым игрок "Зенита" сзади подкатился под футболиста "Локомотива" - это чистая желтая карточка, которая не была предъявлена. Юрий Павлович футбол понимает, он стал эмоционально указывать судье, выскочил на поле и получил желтую карточку. После этого не успокоился и опять был наказан за аналогичное нарушение, считаю, что в этом случае удаление оправданно, эмоции надо сдерживать", - сказал собеседник агентства.

Также Бартфельд высказался об эпизодах матча, в которых удары по лицу получили игроки "Зенита" Дуглас Сантос и Себастьян Дриусси. "В обеих ситуациях с разбитыми носами арбитру нужно было применять более строгие санкции и наказывать игроков желтыми карточками. Это были безрассудные действия. Могу сказать только одно - уровень судейства в этом матче был намного ниже мастерства игроков", - сказал Бартфельд.

"Локомотив" 8 марта примет грозненский "Ахмат", Семин не сможет руководить командой из-за дисквалификации.

Теги
Российский футболСемин, Юрий Павлович
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