{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Миранчук заявил, что доли секунды помешали ему забить в конце игры с "Зенитом"

Футболист "Локомотива" не смог использовать выход один на один с вратарем "Зенита" Андреем Луневым

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук засомневался на доли секунды при выходе один на один в концовке матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита", из-за чего не смог реализовать момент. Об этом Миранчук рассказал журналистам после матча.

"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) в гостях.

"Сегодня неплохо оборонялись, старались убегать в контратаку, - сказал Миранчук. - Мы создавали моменты, для болельщиков игра получилась не такой зрелищной, как хотелось бы, но и "Барселона" с "Реалом" тоже бывают такие матчи выдают. Да, было нелегко вкатываться после паузы, сборы были тяжелыми, и хотелось как можно быстрее вернуться на поле".

Уже в компенсированное ко второму тайму время Миранчук вышел один на один с вратарем Андреем Луневым, но пробил точно в голкипера. "На тренировках всегда получалось исполнять. Не знаю, может, усталость сказалась или исполнение подвело. Начал думать, какой ногой лучше пробить, и вот эти доли секунды помешали мне исполнить момент, как нужно", - прокомментировал Миранчук.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в активе, отрыв от идущего вторым "Ростова" (35) составляет 11 очков. "Локомотив" расположился на пятом месте, набрав 35 очков. "Отрыв очков большой, что тут говорить, но будем отталкиваться от себя и выжимать максимум", - отметил полузащитник.

На 25-й минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин удалил главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. "Не хватало ли его? Когда есть паузы, ты можешь услышать подсказки от тренера, но так ты все время в игре, шуме болельщиков, поэтому был больше сконцентрирован на своих действиях", - заключил Миранчук.

Теги
Российский футбол
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Иванович: футболисты "Локомотива" и "Зенита" играли слишком осторожно в матче РПЛ
По мнению защитника "Зенита", командам нужно сыграть еще пару матчей, чтобы набрать форму после перерыва
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС