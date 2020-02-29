Миранчук заявил, что доли секунды помешали ему забить в конце игры с "Зенитом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 февраля. /ТАСС/. Полузащитник московского "Локомотива" Алексей Миранчук засомневался на доли секунды при выходе один на один в концовке матча 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского "Зенита", из-за чего не смог реализовать момент. Об этом Миранчук рассказал журналистам после матча.

"Локомотив" сыграл вничью с "Зенитом" (0:0) в гостях.

"Сегодня неплохо оборонялись, старались убегать в контратаку, - сказал Миранчук. - Мы создавали моменты, для болельщиков игра получилась не такой зрелищной, как хотелось бы, но и "Барселона" с "Реалом" тоже бывают такие матчи выдают. Да, было нелегко вкатываться после паузы, сборы были тяжелыми, и хотелось как можно быстрее вернуться на поле".

Уже в компенсированное ко второму тайму время Миранчук вышел один на один с вратарем Андреем Луневым, но пробил точно в голкипера. "На тренировках всегда получалось исполнять. Не знаю, может, усталость сказалась или исполнение подвело. Начал думать, какой ногой лучше пробить, и вот эти доли секунды помешали мне исполнить момент, как нужно", - прокомментировал Миранчук.

"Зенит" лидирует в турнирной таблице РПЛ с 46 очками в активе, отрыв от идущего вторым "Ростова" (35) составляет 11 очков. "Локомотив" расположился на пятом месте, набрав 35 очков. "Отрыв очков большой, что тут говорить, но будем отталкиваться от себя и выжимать максимум", - отметил полузащитник.

На 25-й минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин удалил главного тренера "Локомотива" Юрия Семина. "Не хватало ли его? Когда есть паузы, ты можешь услышать подсказки от тренера, но так ты все время в игре, шуме болельщиков, поэтому был больше сконцентрирован на своих действиях", - заключил Миранчук.