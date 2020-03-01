Скучный футбол и эмоциональный Семин. "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом"

Дерби на поле и за его пределами. "Спартак" начал весеннюю часть РПЛ с победы над "Динамо"

Все началось с подката защитника "Локомотива" Бенедикта Хёведеса против бразильского нападающего Малкома, игрок гостей получил предупреждение. Семин на эмоциях высказал претензии главному арбитру Евгению Турбину, за что получил желтую карточку, полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк буквально оттаскивал тренера от судьи. На 24-й минуте Семин вновь эмоционально отреагировал на решение арбитра и получил вторую желтую карточку. Не исключено, что специалиста ждут дополнительные санкции за этот инцидент.

После игры наставник "Локомотива" заявил, что не оскорблял арбитра ни в одном из эпизодов с карточками. "Никаких оскорблений, грубых высказываний не было. В эпизоде со второй карточкой я сказал судье, что один игрок соперника в третий раз нарушает правила, за что он должен был получить предупреждение. Первую карточку я получил за недовольство тем, что после чистого отбора Хёведеса ему показали предупреждение", - сказал специалист.

Семин тактично промолчал в ответ на вопрос, считает ли он свое удаление заслуженным, однако бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в беседе с ТАСС отметил, что решение Турбина было оправданным. "Он проявлял эмоции из-за безграмотных судейских решений, был эпизод, в которым игрок "Зенита" сзади подкатился под футболиста "Локомотива" - это чистая желтая карточка, которая не была предъявлена. Юрий Павлович футбол понимает, он стал эмоционально указывать судье, выскочил на поле и получил желтую карточку. После этого не успокоился и опять был наказан за аналогичное нарушение, считаю, что в этом случае удаление оправданно, эмоции надо сдерживать", - сказал собеседник агентства.

Двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников считает, что судья мог не предъявлять вторую карточку. "Очень эмоционально себя Юрий Павлович повел, но в такой ситуации нужно искать компромисс. Я не знаю точно, что там происходило, он на каждом матче так эмоционально себя ведет, однако можно было его успокоить", - отметил Сенников.

Пиротехника фанатов "Зенита"

Еще одним обсуждаемым событием матча стала пиротехника фанатов "Зенита", а точнее ее последствия. Матч проходил при закрытой крыше стадиона, поэтому дым от файеров оставался в чаше арены вплоть до финального свистка.

Некоторые зрители жаловались на дым, особенно те, что пришли на игру с детьми. "Это происходит уже не в первый раз, болельщики жгут пиротехнику, а мы потом весь матч мучаемся", - сказала одна из болельщиц.

Однако сами футболисты уже привыкли к таким элементам футбольного боления. Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия в беседе с ТАСС отметил, что вовсе не замечал дыма на стадионе.

Скучные нули

К возобновлению чемпионата России обе команды подошли с кадровыми проблемами. У "Зенита" отсутствовал Артем Дзюба, а Сердар Азмун остался в запасе, появившись на 69-й минуте. "Азмун пропустил день, у него было недомогание, было важно его поберечь", - объяснил после матча Семак.