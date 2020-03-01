Скучный футбол и эмоциональный Семин. "Зенит" сыграл вничью с "Локомотивом"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 марта. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" дома сыграл вничью со счетом 0:0 с московским "Локомотивом" в матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). Команды показали скучный футбол, а самым интересным эпизодом матча стало удаление главного тренера железнодорожников Юрия Семина.
Все началось с подката защитника "Локомотива" Бенедикта Хёведеса против бразильского нападающего Малкома, игрок гостей получил предупреждение. Семин на эмоциях высказал претензии главному арбитру Евгению Турбину, за что получил желтую карточку, полузащитник "Локомотива" Гжегож Крыховяк буквально оттаскивал тренера от судьи. На 24-й минуте Семин вновь эмоционально отреагировал на решение арбитра и получил вторую желтую карточку. Не исключено, что специалиста ждут дополнительные санкции за этот инцидент.
После игры наставник "Локомотива" заявил, что не оскорблял арбитра ни в одном из эпизодов с карточками. "Никаких оскорблений, грубых высказываний не было. В эпизоде со второй карточкой я сказал судье, что один игрок соперника в третий раз нарушает правила, за что он должен был получить предупреждение. Первую карточку я получил за недовольство тем, что после чистого отбора Хёведеса ему показали предупреждение", - сказал специалист.
Семин тактично промолчал в ответ на вопрос, считает ли он свое удаление заслуженным, однако бывший инспектор Международной федерации футбола (ФИФА) Натан Бартфельд в беседе с ТАСС отметил, что решение Турбина было оправданным. "Он проявлял эмоции из-за безграмотных судейских решений, был эпизод, в которым игрок "Зенита" сзади подкатился под футболиста "Локомотива" - это чистая желтая карточка, которая не была предъявлена. Юрий Павлович футбол понимает, он стал эмоционально указывать судье, выскочил на поле и получил желтую карточку. После этого не успокоился и опять был наказан за аналогичное нарушение, считаю, что в этом случае удаление оправданно, эмоции надо сдерживать", - сказал собеседник агентства.
Двукратный чемпион России в составе "Локомотива" Дмитрий Сенников считает, что судья мог не предъявлять вторую карточку. "Очень эмоционально себя Юрий Павлович повел, но в такой ситуации нужно искать компромисс. Я не знаю точно, что там происходило, он на каждом матче так эмоционально себя ведет, однако можно было его успокоить", - отметил Сенников.
Пиротехника фанатов "Зенита"
Еще одним обсуждаемым событием матча стала пиротехника фанатов "Зенита", а точнее ее последствия. Матч проходил при закрытой крыше стадиона, поэтому дым от файеров оставался в чаше арены вплоть до финального свистка.
Некоторые зрители жаловались на дым, особенно те, что пришли на игру с детьми. "Это происходит уже не в первый раз, болельщики жгут пиротехнику, а мы потом весь матч мучаемся", - сказала одна из болельщиц.
Однако сами футболисты уже привыкли к таким элементам футбольного боления. Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия в беседе с ТАСС отметил, что вовсе не замечал дыма на стадионе.
Скучные нули
К возобновлению чемпионата России обе команды подошли с кадровыми проблемами. У "Зенита" отсутствовал Артем Дзюба, а Сердар Азмун остался в запасе, появившись на 69-й минуте. "Азмун пропустил день, у него было недомогание, было важно его поберечь", - объяснил после матча Семак.
У "Локомотива" в старте вышел Кверквелия, который в текущем сезоне до этого провел лишь 45 минут в игре с "Тамбовом" (3:2). "У меня была тяжелейшая травма. Все думали, что у меня конфликт с руководством или тренером, но мне нужно было много времени, чтобы восстановиться. Физически чувствовал себя отлично сегодня", - отметил Кверквелия после игры.
Матч получился бедным на моменты, команды действовали осторожно, чтобы не допустить ошибок. Небольшим территориальным преимуществом владели хозяева, но ничего опасного создать не могли.
Развеять скуку зрителей в перерыве смог один из болельщиков, который прямо на стадионе сделал предложение своей девушке.
В концовке встречи тревожно стало фанатам "Локомотива", поскольку замену попросил капитан команды Ведран Чорлука. Однако после матча хорват заверил, что у него небольшое повреждение и восстановление, скорее всего, займет не больше недели.
Голевой момент в компенсированное ко второму тайму время имел полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук, он выскочил один на один с Андреем Луневым, но последний прекрасно сыграл на последнем рубеже и отразил удар. "На тренировках всегда получалось исполнять. Не знаю, может, усталость сказалась или исполнение подвело. Начал думать, какой ногой лучше пробить, и вот эти доли секунды помешали мне исполнить момент как нужно", - прокомментировал Миранчук.
"Зенит" сохранил отрыв
По словам Семина, "Локомотив" не потерял, а приобрел очки в Санкт-Петербурге. "Напряженный матч, на мой взгляд, игровые кондиции были использованы не на 100%. Мне команда понравилась по игре в обороне, один раз мы ошиблись, но и у нас был хороший шанс, который не использовал Миранчук", - считает тренер.
Миранчук согласился с тем, что команды показали скучный футбол, однако, по его словам, такое случается и в противостоянии мадридского "Реала" и "Барселоны". "Сегодня неплохо оборонялись, старались убегать в контратаки. Мы создавали моменты, для болельщиков игра получилась не такой зрелищной, как хотелось бы", - отметил полузащитник.
Семак отметил хорошую игру Малкома, сыгравшего впервые после долгого восстановления от травмы. "Сегодня он двигался хорошо, естественно, будет прибавлять и создавать больше остроты", - отметил специалист. Капитан сине-бело-голубых Бранислав Иванович назвал бразильца футболистом очень высокого уровня. "Он был немного скован, потому что все от него ждут результата, но я думаю, что это все придет", - сказал сербский защитник.
Иванович с Миранчуком также сказали о том, что командам было нелегко входить в игру после долгой паузы в чемпионате России. "Сборы были тяжелыми, хотелось как можно быстрее вернуться на поле", - отметил Миранчук. "Перерыв был долгий, нужно два-три матча, чтобы снова набрать форму", - сказал Иванович.
"Зенит" лидирует в турнирной таблице, набрав 46 очков, отрыв от идущего вторым "Ростова" (35) составляет 11 очков, "Локомотив" занимает пятое место (35). "Я бы не сказал, что у нас нет шансов догнать "Зенит", разница, конечно, большая, надо думать о следующих матчах. Сейчас "Зенит" является явным фаворитом, но мы постараемся дать бой", - отметил Чорлука.
Для уверенного завершения сезона "Зениту", безусловно, необходимо возвращение Дзюбы, при Семаке сине-бело-голубые ни разу не победили в официальных матчах, когда отсутствовал нападающий. В следующем туре 9 марта петербуржцы примут "Уфу", а 4 марта сыграют с грозненским "Ахматом" в четвертьфинале Кубка России. "Локомотив" в 21-м туре проведет домашнюю встречу против "Ахмата" 8 марта.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|20
|14
|4
|2
|37-9
|46
|2
|Ростов
|20
|10
|5
|5
|35-29
|35
|3
|ЦСКА
|20
|10
|5
|5
|27-19
|35
|4
|Краснодар
|19
|9
|8
|2
|33-20
|35
|5
|Локомотив
|20
|10
|5
|5
|28-24
|35
|6
|Урал
|20
|6
|7
|7
|25-32
|25
|7
|Арсенал
|19
|7
|4
|8
|23-23
|25
|8
|Уфа
|19
|6
|7
|6
|16-17
|25
|9
|Спартак
|20
|7
|4
|9
|21-21
|25
|10
|Динамо
|20
|6
|6
|8
|16-23
|24
|11
|Тамбов
|19
|6
|3
|10
|23-26
|21
|12
|Ахмат
|20
|4
|8
|8
|14-25
|20
|13
|Оренбург
|19
|5
|5
|9
|22-28
|20
|14
|Крылья Советов
|20
|5
|4
|11
|21-26
|19
|15
|Рубин
|19
|4
|7
|8
|11-21
|19
|16
|Сочи
|18
|3
|6
|9
|16-25
|15