Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько

ТАСС, 1 марта. Испанец Рафаэль Надаль обыграл американца Тейлора Фрица в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в мексиканском Акапулько. Призовой фонд турнира составлял $1,845 млн.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 33-летнего испанца. Спортсмены провели на корте 1 час 15 минут. Ранее теннисисты не встречались друг с другом.

Надаль занимает второе место в рейтинге АТР и является 19-кратным победителем турниров серии Большого шлема. Всего на его счету 85 титулов в одиночном разряде, он третий раз победил на турнире в Акапулько. Помимо этого, он является двукратным олимпийским чемпионом: в 2008 году Надаль завоевал золото в одиночном разряде, а в 2016-м - в парном.

22-летний Фриц располагается на 35-й строчке рейтинга, на его счету один титул на турнирах АТР. Высшим достижением американца на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии (2019, 2020) и Открытого чемпионата США (2018).