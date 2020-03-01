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НХЛ

СМИ: Шалунов и Алтыбармакян могут перейти в клуб НХЛ "Чикаго"

Алтыбармакян выступает в КХЛ за "Сочи", Шалунов - за ЦСКА

ТАСС, 1 марта. Нападающий московского ЦСКА Максим Шалунов входит в сферу интересов клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Чикаго". Об этом сообщает издание The Athletic.

Шалунов был выбран "Чикаго" на драфте НХЛ 2011 года под общим 109-м номером, однако приглашения в основную команду так и не получил, проведя один сезон (2013/14) за фарм-клуб "Чикаго" в Американской хоккейной лиге. После этого Шалунов принял решение вернуться в Россию.

В завершившемся регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) текущего сезона 27-летний Шалунов набрал 25 очков (14 шайб + 11 передач) в 54 матчах при показателе полезности "+17". В 2019 году Шалунов вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина. В составе сборной России он выигрывал бронзу юниорского и молодежного чемпионатов мира.

Также The Atletic утверждает, что контракт с "Чикаго" может подписать 21-летний форвард "Сочи" Андрей Алтыбармакян. Он была задрафтован "Чикаго" в 2017 году под общим 70-м номером, его соглашение с "Сочи" истекает 1 мая. На счету Алтыбармакяна 17 (6+11) очков в 49 матчах завершившегося регулярного чемпионата КХЛ текущего сезона.

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