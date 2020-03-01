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Зимние олимпийские виды спорта

Российские лыжники стали третьими в эстафете на этапе Кубка мира в Лахти

Победу одержала сборная Норвегии
Андрей Мельниченко EPA-EFE/TERJE PEDERSEN
Описание
Андрей Мельниченко
© EPA-EFE/TERJE PEDERSEN

ТАСС, 1 марта. Мужская сборная России по лыжным гонкам в составе Ильи Семикова, Александра Бессмертных, Дениса Спицова и Андрея Мельниченко заняла третье место в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в финском Лахти.

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Победу одержала норвежская сборная, показавшая результат 1 час 9 минут 53 секунды, вторыми стали швейцарские лыжники (отставание - 1,2 секунды). Россияне уступили победителям 1,7 секунды.

Вторая российская команда в составе Андрея Собакарева, Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина и Артема Мальцева заняла пятое место (+15,2). Лидер общего зачета Кубка мира россиянин Александр Большунов пропустил эстафету, чтобы лучше подготовиться к следующим гонкам.

Мужская эстафетная гонка завершила соревновательную программу этапа Кубка мира в Лахти. Следующий этап Кубка мира пройдет 4 марта в норвежском Драммене, состоятся женская и мужская спринтерские гонки свободным стилем.

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Зимние олимпийские виды спорта
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