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Зимние олимпийские виды спорта

Лаленкова стала шестой на ЧМ по конькобежному спорту в классическом многоборье

Чемпионкой мира стала Ирен Вюст из Нидерландов

ТАСС, 1 марта. Россиянка Евгения Лаленкова заняла шестое место на чемпионате мира по конькобежному спорту в классическом многоборье. Соревнования проходят в норвежском Хамаре.

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На дистанциях 500 и 3000 м 29-летняя россиянка показала девятое время, на 1500 м Лаленкова стала второй, а на 5000 м - пятой, установив личный рекорд на этой дистанции.

По итогам четырех забегов она набрала 160,809 очка. Чемпионкой мира стала нидерландка Ирен Вюст (159,524), серебряная медаль на счету канадки Ивани Блонден (160,462), бронзовую награду завоевала Антоинетте де Йонг (160,631) из Нидерландов.

Россиянки Елизавета Казелина и Наталья Воронина заняли 10-е и 12-е места соответственно.

Лаленкова является серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира на отдельных дистанциях, на чемпионатах Европы на отдельных дистанциях она дважды завоевывала серебряные медали.

Соревнования в норвежском Хамаре завершатся в воскресенье.

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Зимние олимпийские виды спорта
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