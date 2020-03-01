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Футбол в России

Кокорин отметился голом в дебютном матче за "Сочи"

Нападающий сравнял счет в матче РПЛ против "Арсенала"
Александр Кокорин Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Александр Кокорин
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 1 марта. /ТАСС/. Форвард футбольного клуба "Сочи" Александр Кокорин забил гол в домашнем матче 20-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского "Арсенала".

Нападающий сравнял счет (1:1) на 64-й минуте встречи.

Эта игра стала для Кокорина первой официальной в составе сочинского клуба. До этого он выходил в составе "Сочи" 17 февраля в товарищеском матче против московского "Динамо" (3:1) и забил два мяча.

17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина из "Зенита" на правах аренды.

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